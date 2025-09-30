Raport: UE este în continuare dependentă de gazele rusești, care nu mai vin prin conducte, ci cu vaporul

Uniunea Europeană a importat 12,8 bcm (miliarde de metri cubi) de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia în prima jumătate a anului 2025, cu 67% peste nivelul din prima jumătate a lui 2021, înainte de invadarea Ucrainei, arată un raport publicat marți de Greenpeace. Acest lucru indică faptul că țările UE au înlocuit gazul adus pe conducte cu gaze lichefiate aduse pe mare, cu vapoarele, însă fără a reduce dependența de gazul rusesc. În plus, înlocuirea gazelor lichefiate rusești cu cele americane nu este o soluție, pentru că vom ajunge în final să depindem tot de factori externi.

Zeebrugge (Belgia) rămâne cel mai mare hub de import pentru GNL rusesc în UE, însumând aproximativ un sfert din volumele totale. Numai în prima jumătate a anului 2025, terminalul a importat 3,3 bcm de gaz rusesc și, în acest ritm, este pe cale să depășească recordul său din 2023 (6,1 bcm). În paralel, importurile în creștere din SUA transformă Zeebrugge în simbolul dublei dependențe energetice a Europei: de gazul rusesc și de GNL american.

„Dependența UE de gazul rusesc finanțează războiul lui Putin și pune în pericol pacea și securitatea în Europa. Importurile de gaze din Rusia trebuie să înceteze acum. Dar înlocuirea gazului rusesc cu gaz extras prin fracturare hidraulică din SUA menține Europa prinsă în dependențe periculoase”, spune Lisa Göldner, coordonatoare de campanii la Greenpeace Germania.

Potrivit acesteia, accelerarea tranziției către energia regenerabilă nu mai este doar un imperativ de mediu, ci a devenit o chestiune de securitate. UE trebuie să se elibereze de dependența de combustibilii fosili și să preia controlul asupra viitorului său. „Aceasta înseamnă reducerea risipei de energie și investiții într-un sistem energetic sigur și independent, bazat pe 100% energie regenerabilă”.

Războiul din Ucraina și crizele ultimilor ani au arătat limpede: gazul fosil nu înseamnă securitate, ci șantaj, volatilitate și facturi tot mai mari, au arătat autorii raportului.

De ce Greenpeace crede că gazul lichfiat american nu este o soluție

Raportul evidențiază că, deși reducerea importurilor prin gazoducte a mutat o parte semnificativă a aprovizionării pe piața de GNL, riscurile geopolitice și blocajele contractuale rămân ridicate. Continuarea importurilor de GNL rusesc, în paralel cu extinderea rapidă a capacității de export din SUA, poate întârzia decarbonizarea și crește volatilitatea prețurilor dacă cererea europeană de gaz nu scade.

Să schimbi gazul rusesc cu gaz din SUA nu e soluție, e aceeași capcană cu altă etichetă, cred reprezentanții ONG-ului de mediu.

„Azi, în loc să reducem dependența, o consolidăm: terminale care pot fi ținte ușoare, contracte pe decenii și miliarde care alimentează conflicte și blochează tranziția. De ce să mai aruncăm bani într-o industrie care poluează, destabilizează și ne ține captivi? Europa are alternative reale: eficiență energetică, electrificare, energie regenerabilă și stocare, adică locuri de muncă locale, aer mai curat și independență față de autocrați și piețe toxice. Dacă vrem o Europă sigură și prosperă, spunem adio gazului – acum, nu peste zece ani”, a declarat Alin Tănase, Coordonator de Campanii, Greenpeace România.

Greenpeace solicită factorilor de decizie să: