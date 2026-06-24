Rară alertă cod roșu de caniculă pentru Regatul Unit. Sute de şcoli închise, trafic perturbat. Până la cât urcă temperaturile

Mai multe zone ale Angliei și Țării Galilor intră miercuri sub o alertă cod roșu de caniculă, un eveniment rar, care va dura până joi seară. Este cel mai sever nivel de alertă, ceea ce înseamnă că temperaturile extreme pot pune viața în pericol, transmit Sky News și BBC.

Se prognozează că temperaturile vor crește până la aproximativ 37 sau 38 de grade Celsius în sudul Angliei și sunt șanse să fie atinse chiar maxime de 39 de grade Celsius.

Codul roşu este valabil de miercuri, de la ora 9:00 (11.00, ora România) până joi, la ora 21:00 (23.00, ora României), în următoarele regiuni:

• East Midlands

• Estul Angliei

• Londra şi sud-estul Angliei

• Sud-vestul Angliei

• Ţara Galilor

• West Midlands

Avertismente meteo cod portocaliu, mai puțin severe, sunt în vigoare în mare parte din sudul și centrul Angliei, precum și în cea mai mare parte a Țării Galilor, până la sfârșitul zilei de joi.

Serviciul Meteorologic Britanic (Met Office) a avertizat că în zonele afectate există riscul apariției unor efecte grave sau chiar a unor situații care pot pune viața în pericol.

De asemenea, sunt probabile întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale serviciilor esențiale, precum aprovizionarea cu apă, din cauza riscului crescut de defectare a sistemelor și echipamentelor sensibile la căldură.

Met Office a mai avertizat de asemenea, asupra întârzierilor pe șosele, în traficul feroviar și în transportul aerian.

Sute de școli închise

Se preconizează că temperaturile extreme din următoarele două zile vor cauza probleme şi în şcolile din toată ţara, unele dintre acestea urmând să se închidă mai devreme sau să rămână închise complet pentru a proteja elevii.

Consiliul Somerset a anunțat că aproape 100 de școli din regiune vor fi complet închise, în timp ce aproximativ 100 din Buckinghamshire vor fi cel puțin parțial închise. În Gloucestershire, 86 de școli vor fi cel puțin parțial închise.

Copiii din unele şcoli au fost, de asemenea, informaţi că pot purta echipamentul de educaţie fizică în locul uniformei şcolare complete, care poate include pantaloni lungi şi sacouri.

Perturbări în mersul trenurilor

Oficialii din domeniul transporturilor au îndemnat oamenii să evite deplasările în următoarele două zile şi i-au avertizat pe cei care urmează să călătorească să se „pregătească pentru o călătorie perturbată”.

Avanti West Coast va continua să opereze mai puţine curse decât de obicei până joi, precizând că există „riscul unor noi perturbări”, în timp ce Chiltern Railways a anulat mai mult de jumătate din cursele sale până vineri „pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a căilor ferate”.

Eurostar a anulat, de asemenea, patru trenuri care circulă între Londra şi Paris în următoarele două zile din cauza „condiţiilor meteorologice nefavorabile preconizate”.