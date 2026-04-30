Rară intervenție a Japoniei pe piața valutară. Mutarea făcută pentru susținerea monedei naționale

Imagine cu cotația de închidere a indicelui Nikkei 225, care a depășit pragul de 60.000 de yeni, în cartierul Chuo din Tokyo, pe 27 aprilie 2026. FOTO: Koji Ito / AP / Profimedia

Japonia a intervenit joi pentru a susține yenul în fața dolarului american, aceasta fiind prima sa acțiune oficială pe piața valutară din ultimii aproape doi ani, ceea ce a determinat o apreciere a monedei japoneze cu până la 3%, au declarat pentru agenția de presă Reuters două surse familiarizate cu situația.

Sursele, una din partea guvernului și cealaltă din piață, au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu au primit aprobarea să se adreseze presei.

Dolarul a scăzut inițial la 155,5 yeni după această mișcare, cel mai scăzut nivel din 2 martie încoace. Ultima cotație a fost de 156,355 yeni, în scădere cu 2,5%, dolarul fiind pe cale să înregistreze cea mai mare scădere într-o singură zi din decembrie 2022 și până în prezent.

Mai devreme în cursul sesiunii, dolarul a atins un maxim de 160,725 yeni, cel mai puternic nivel din iulie 2024 încoace.

Înainte de intervenția de joi, investitorii acumulaseră cea mai mare poziție scurtă pe yen din ultimii aproape doi ani, vânzând moneda față de euro, francul elvețian, lira sterlină și dolarul australian, pe fondul opiniei că nici majorările de dobândă, nici amenințarea cu intervenția nu vor veni în ajutorul monedei nipone.

Pariul a fost, de asemenea, cel mai mare de când Japonia a intervenit ultima oară pe piețele valutare, în 2024, punând la încercare hotărârea factorilor de decizie de a frâna speculațiile pe yen.

Ministrul japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, a declarat joi că se apropie momentul de a lua „măsuri decisive” pe piață, acesta fiind cel mai puternic semnal de până acum privind o potențială intervenție valutară pentru a susține yenul în scădere.

„După ce a înregistrat o depreciere mai devreme astăzi până la 160 de yeni pe dolar, atingând niveluri care ar fi fost extrem de incomode pentru Ministerul Finanțelor, argumentele în favoarea unei intervenții active pe piață – și nu doar a unei simple noi intervenții verbale – s-au consolidat semnificativ”, a declarat Chris Scicluna, directorul departamentului de cercetare al Daiwa Securities din Londra.

„Într-adevăr, având în vedere evoluțiile de pe piața energiei, atât guvernul japonez, cât și BoJ (Banca centrală a Japoniei, n.r.) ar fi fost îngrijorați de amplificarea impactului inflaționist și de efectele negative asupra profiturilor corporative și veniturilor reale ale gospodăriilor cauzate de evenimentele din Orientul Mijlociu. Acum că Ministerul Finanțelor a trasat o linie mai fermă în ceea ce privește yenul, este rândul BoJ să consolideze stabilitatea yenului printr-o majorare a ratei dobânzii în iunie”, a adăugat Scicluna.

Publicația Nikkei a scris anterior, citând o sursă guvernamentală, că oficialii au intervenit prin cumpărare de monedă, care joi dimineață se afla la cel mai slab nivel față de dolar din iulie 2024 încoace.

Atsushi Mimura, diplomat de vârf în domeniul valutar, a declarat, de asemenea, mai devreme că se apropie momentul pentru a lua măsuri decisive, adăugând că mișcările „extrem de speculative” de pe piața valutară sunt în creștere.

Ministerul nipon al Finanțelor a amenințat cu intervenția pe piețele valutare și petroliere și, joi, a reiterat că acțiunea ar putea fi „pe toate fronturile”.

„Acesta este ultimul nostru avertisment de evacuare adresat piețelor”, le-a spus Mimura reporterilor. Când a fost întrebat dacă făcea aluzie la posibilitatea unei intervenții iminente asupra yenului, Mimura a răspuns: „Cred că actorii de pe piață știu la ce mă refer.”

Divizia de schimb valutar a Ministerului Finanțelor din Japonia nu a putut fi contactată pentru un comentariu imediat.

În concordanță cu scăderea cotației dolarului, contractele futures pe petrolul brut american au înregistrat, la rândul lor, o scădere, ajungând la 105,37 dolari pe baril, după ce atinseseră anterior un maxim pe ultimele trei săptămâni.

Elias Haddad, directorul global al strategiei de piață la Brown Brothers Harriman, cu sediul la Londra, consideră că, în ciuda acțiunilor Japoniei pe piața valutară, yenul ar putea să se deprecieze din nou.

„Avem încă un ciclu de normalizare destul de prudent al Băncii Japoniei, iar în ceea ce privește Rezerva Federală, pragul pentru o relaxare suplimentară este mai ridicat”, a spus Haddad.

„De asemenea, presiunea ascendentă asupra prețurilor petrolului brut rămâne intactă, iar acest lucru reprezintă un șoc negativ pentru Japonia în ceea ce privește termenii de schimb… Așadar, până când această «ceață a războiului» se va risipi și vom începe să vedem o scădere a prețurilor la energie, probabil că va mai dura ceva timp până când se va concretiza perspectiva noastră inițială de apreciere a yenului”, a adăugat expertul.

Privind spre 2026, Brown Brothers se așteaptă ca dolarul să scadă la 140 de yeni în raport cu moneda japoneză. Această prognoză rămâne valabilă, a spus Haddad.