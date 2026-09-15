Rareș Bogdan îl îndeamnă pe Ilie Bolojan „să coboare din birou” și să discute cu fermierii: „Nu lăsa lucrurile să escaladeze!”

Eurodeputatul Rareș Bogdan, unul dintre liberalii critici la adresa actualului lider al PNL, l-a îndemnat pe premierul interimar Ilie Bolojan să meargă să discute cu fermierii care protestează marți în Piața Victoriei.

Rareș Bogdan a spus că oierii, fermierii și ciobanii care protestează nu trebuie „sfidați”.

„Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze! Dialogul e sfânt în astfel de momente! Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români!”, a scris Rareș Bogdan, marți după-amiază, într-o postare pe Facebook.

El i-a îndemnat pe fermieri să nu se lase „provocați”.

„Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu ca vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum”, a mai scris eurodeputatul PNL.

Ilie Bolojan „a luat act de revendicările” ciobanilor

În contextul protestului din Piața Victoriei, Guvernul a transmis un comunicat de presă în care afirmă că premierul interimar „a luat act de revendicările depuse astăzi” de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, „despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate”.

„Este de remarcat faptul că la protestul de astăzi, din Piața Victoriei, nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. Guvernul României respectă dreptul legal la protestul pașnic al tuturor cetățenilor, dar protestul din Piața Victoriei a depășit acest cadru și a degenerat în regretabile acte de violență. Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor”, a declarat Guvernul.