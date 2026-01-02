Răspuns ironic al Ucrainei după ce Rusia a acuzat-o că a ucis 27 de civili cu drone: „Deci, cine a stat la hotel de Anul Nou lângă linia frontului? Desigur, localnicii!”

Kiev lovește numai „ținte militare” rusești, a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul că a ucis 27 de civili într-un atac cu drone asupra unei cafenele și a unui hotel dintr-o zonă ocupată din sudul Ucrainei.

„Forțele de apărare ale Ucrainei respectă normele dreptului internațional umanitar și atacă exclusiv ținte militare inamice”, a spus purtătorul de cuvânt al statului major, Dmytro Lykhoviy.

O sursă din cadrul forțelor de apărare ucrainene a confirmat atacul pentru AFP, asigurând că acesta a vizat o adunare militară rusă într-un loc închis civililor.

Joi, Rusia a acuzat Kievul că a lovit o cafenea și un hotel în timpul sărbătorilor de Anul Nou în satul Khorly, situat pe o mică peninsulă de pe coasta Mării Negre, în partea ocupată a regiunii ucrainene Herson.

Un nou bilanț, furnizat vineri de guvernatorul regiunii Herson numit de Moscova, Vladimir Saldo, face referire la moartea a „27 de civili, dintre care doi copii”. Un bilanț anterior al autorităților ruse de joi afirma că au fost 24 de morți.

Răspuns ironic al Ucrainei: Plajele din Herson sunt deosebit de primitoare la -4 grade

Un alt purtător de cuvânt militar ucrainean, Viktor Tregubov, a ridiculizat acuzațiile rusești pe rețelele de socializare.

„Deci, cine a stat la hotel de Anul Nou într-un sat situat lângă linia frontului, în regiunea Herson (…)? Desigur, localnicii! Ei merg întotdeauna la hoteluri de Anul Nou! Plajele din Herson sunt deosebit de primitoare la minus patru grade”, a scris el pe Facebook.

Un comunicat al statului major publicat joi dimineață a menționat lovituri ucrainene care „au lovit două zone de concentrare a personalului militar și un post de comandă al dronelor inamice”, fără a le localiza însă.

Rusia a acuzat Kievul că „sabotează în mod conștient orice încercare de a găsi soluții pașnice la conflict”.

Aceste acuzații vin în contextul unor eforturi diplomatice intense conduse de Statele Unite și menite să pună capăt războiului dintre Kiev și Moscova, declanșat în urmă cu aproape patru ani de invazia rusă a Ucrainei, cel mai grav conflict armat din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Kievul, la rândul său, a acuzat Moscova că încearcă să submineze procesul diplomatic cu „dezinformare”.

Rusia „a recurs în repetate rânduri la dezinformare și declarații false, în special cu scopul de a influența partenerii internaționali ai Ucrainei și cursul negocierilor de pace”, a declarat Lykhoviy.