Răspuns „sub acoperire” dat pe un site de prostituție: Cum a ajuns în închisoare patronul unui club de fotbal american

Jed York, proprietarul echipei de fotbal american San Francisco 49ers, a folosit un pseudonim atunci când a răspuns de mai multe ori la un anunț fals de prostituție, înainte de arestarea lui care a avut loc duminică în East Palestine, Ohio, potrivit unui raport privind incidentul obținut marți de ESPN și The Athletic.

Conform raportului, Jed York s-a prezentat drept „Joe” atunci când a contactat contul de trei ori – de două ori sâmbătă și o dată duminică – în legătură cu un anunț postat de un ofițer de poliție sub acoperire care se dădea drept femeie pe un site de prostituție, informează Reuters.

După ce a acceptat să se întâlnească cu presupusa femeie, York a fost arestat la sosirea lui la Wheat Hill Mobile Homes Community, având asupra lui telefonul pe care l-a folosit pentru a aranja întâlnirea și 160 de dolari, suma convenită pentru o oră de „activitate sexuală cu servicii complete”.

Jed York, în vârstă de 46 de ani, a fost inițial acuzat de două contravenții: implicare în prostituție și deținere de instrumente destinate comiterii de infracțiuni. Acuzația de prostituție a fost ulterior modificată în tulburarea ordinii publice, ca parte a acordului său de recunoaștere a vinovăției.

York a fost condamnat la o zi de detenție în închisoarea din ținutul Columbiana pentru fiecare cap de acuzare. I s-a dedus timpul petrecut în arest duminică și a plătit o amendă de 1.150 de dolari, conform documentelor judiciare.

La fel ca alți proprietari din NFL, York este supus politicii de conduită personală a ligii și este în prezent anchetat, a transmis NFL într-un comunicat publicat luni.

York, originar din Youngstown, Ohio, este director general al echipei San Francisco 49ers din decembrie 2008 și principalul proprietar al echipei, din 2024 încoace.