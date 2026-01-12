Răspuns tranșant al lui Radu Marinescu, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care Bolojan îi cere acest lucru

Întrebat luni, într-o intervenție prin telefon la Antena 3 CNN, dacă intenționează să-și dea demisia de la conducerea Ministerului Justiției în cazul în care premierul Ilie Bolojan îi va cere acest lucru, Radu Marinescu a spus „nu”.

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, a scris luni dimineață jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Ministrul a afirmat că nu a discutat cu șeful guvernului după apariția articolului în care este acuzat că a plagiat. Marinescu a precizat însă că „nu, evident că nu” – la întrebarea dacă va demisiona în cazul în care Bolojan îi va cere acest lucru în urma scandalului de plagiat în care este implicat.

„Eu demisonez în condițiile în care exercițiile mandatului meu a revelat deficiențe manageriale, deficiențe în aplicarea programului de guvernare, când Parlamentul retrage încrederea Guvernului, fie mie ca ministru, fie Guvernului. Premierul are prerogativele sale și le poate exercita ca atare”, a declarat Radu Marinescu, în intervenția lui de la Antena 3 CNN.

Ministrul a mai spus că nu a plagiat în teza de doctorat pe care a elaborat-o în 2009, la Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova.

Marinescu a invocat un atac împotriva lui și a susținut că acuzațiile din articol sunt de natură a-l denigra.

„Dacă cineva dorește, la aproape 20 de ani de la elaborarea acestei teze, să pună sub semnul întrebării aceste standarde eu consider că nu o poate face prin acuzații și speculații de multe ori contradictorii sau care sunt mai degrabă niște atacuri la persoană împotriva mea și trebuie să se pronunțe tot organismele prevăzute de lege și inclusiv o instanță de judecată. A acuza nu este sinonim cu a demonstra și cu certitudinea”, a mai declarat oficialul guvernamental, la postul de televiziune citat.

Marinescu, acuzat că a plagiat în peste jumătate din teza de doctorat

Potrivit analizei publicate în PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive, a notat Emilia Șercan.

Ministrul Radu Marinescu a negat, într-o declarație dată pentru PressOne, că a încălcat standardele de realizare a unei lucrări științifice: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”.

Acesta a mai declarat că și-a elaborat teza „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

„Normele timpului” încadrau plagiatul în categoria formelor de fraudă academică la momentul la care Marinescu și-a susținut teza de doctorat, în 2009 (inclusiv prin lege, nu doar prin prevederi academice).

Prima reacție a lui Marinescu

Anterior în cursul zilei de luni, Radu Marinescu a avut o primă reacție la investigația din PressOne în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, Radu Marinescu a afirmat că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate”.

El a acuzat că articolul „insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de Ministerul Justiției cu doar câteva zile în urmă (a propos de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft.”

„Dna jurnalist Șercan Emilia mă acuză de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!”, a mai scris ministrul în postare, adăugând că a absolvit ca șef de promoție Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova și a profesat ca avocat timp de 30 de ani.