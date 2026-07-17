Răspunsul AUR, după ce Grindeanu a cerut clarificări pentru o eventuală coaliție. „PSD a moștenit de la PSD-ul anilor 90 doar aroganța”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că o eventuală coaliție de guvernământ cu AUR depinde de „clarificări” pe care partidul lui George Simion ar trebui să le ofere în chestiuni, precum poziția față de războiul ruso-ucrainean. În replică, AUR a cerut și el clarificări din partea social-democraților.

Într-o emisiune la Antena 3, Sorin Grindeanu a afirmat, joi, că nu poate exclude o eventuală alianță la guvernare cu AUR câtă vreme acest partid este cotat între 35 și 40% din opțiunile electoratului, însă această alianță este condiționată de „clarificări” cu care trebuie să vină cei de la AUR.

„Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri, și nu vreau să particularizez. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Ba chiar din contră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul, ceea ce susține și Uniunea Europeană, și NATO, și partenerul strategic SUA. Și atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a afirmat Grindeanu.

AUR răspunde cu alte cereri

Replica AUR a venit vineri seara, printr-un comunicat semnat de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu care i-a acuzat pe social-democrați de aroganță și a pretins, la rândul său, clarificări din partea PSD

„Conducerea PSD a moştenit de la PSD-ul anilor ’90 doar aroganţa. Cum poţi să pretinzi că vrei să discuţi cu AUR despre eventuale parteneriate politice şi să începi prin a-i spune că vrei să-l reeduci? (…) Mi se pare cel puţin un gest nechibzuit, ca să nu spun de-a dreptul arogant”, a afirmat Dungaciu.

Acesta a cerut ca PSD să-și clarifice poziția față de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, față de contractele SAFE prin care Rheinmetall a primit contracte de 6-7 miliarde de euro și față de desecretizarea ajutorului financiar pe care România l-a acordat până acum Ucrainei.

Astfel că, dacă PSD doreşte o discuţie cu noi, să-şi clarifice neîntârziat poziţia partidului faţă de câteva probleme:

„Şi nu în ultimul rând, să ne explice de cât timp are nevoie PSD sau conducerea PSD ca să-şi dea seama că a pune preşedintele, ministrul de externe şi ministrul apărării de la acelaşi partid, adică de la USR, este nociv pentru România (…) Prin urmare, dacă PSD vrea să discute cu noi, să dea un răspuns şi să-şi clarifice poziţiile faţă de aceste probleme pe care le-am invocat”, a declarat prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu.