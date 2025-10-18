Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin

Purtătoarea de cuvânt a președintelui Donald Trump, Karoline Leavitt, în timpul conferinței de presă zilnice din sala Brady Press Briefing Room a Casei Albe, la Washington, DC, pe 28 aprilie 2025. FOTO: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

„Mama ta a făcut-o”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce publicația americană HuffPost a contactat reprezentanții Casei Albe cu întrebarea „cine a ales Budapesta” pentru summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează publicația americană.

La rândul său, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a răspuns mai succint: „Mama ta”.

Summit Trump – Putin

Președintele american Donald Trump a declarat joi că preconizează că se va întâlni în curând cu omologul său rus, Vladimir Putin, probabil „în următoarele două săptămâni”.

„Aș spune că mă voi întâlni cu el în aproximativ două săptămâni, destul de repede”, a afirmat Trump în fața reporterilor de la Casa Albă, în Biroul Oval, când a fost întrebat despre data summitului cu Putin, care va avea loc la Budapesta.

Anterior, liderul american anunțase că „au fost făcute mari progrese” în urma discuției telefonice pe care a purtat-o în cursul după-amiezii de joi cu Vladimir Putin și că va avea cu acesta o întâlnire în capitala Ungariei, la o dată pe care însă, în postarea inițială din mediul online nu a menționat-o.

Alegerea Budapestei drept loc de întâlniri pentru încheierea războiului din Ucraina poartă o simbolistică aparte. Capitala Ungariei a fost locul unde s-a semnat Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la miile de arme nucleare moștenite după destrămarea Uniunii Sovietice, în schimbul asigurărilor că Rusia va respecta integritatea teritorială a țării.