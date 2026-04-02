Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă șoferii cu motoare pe benzină au motive să se simtă discriminați

„Creșterile la motorină au fost duble ca impact de cele de la benzină”, a declarat joi seară Ilie Bolojan, potrivit căruia „în termeni reali creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină”. Premierul a încercat astfel să explice de ce guvernul pe care îl conduce a intervenit până acum doar pentru atenuarea creșterii prețurilor motorinei, în timp ce prețul benzinei nu a fost încă vizat de măsuri.

„Importăm direct motorină din exterior. Pentru peste 75% din consumul României este motorină, atât pentru că are o componentă importantă pe transportul de călători, transportul de mărfuri și tot ce mișcă în general care susține economia, dar și datorită flotei de mașini și abia puțin peste 20% reprezintă benzina. Noi importăm motorină la prețuri în piață. Or, prețul țițeiului a crescut cu 50-60%, prețul motorinei cu 70% și noi, pentru a avea un efect în piața românească, atât ca număr dar și pentru a susține economia am decis că această reducere se va aplica, într-o primă etapă, doar la motorină și de săptămâna viitoare ar trebui să mai vedem încă o reducere de prețuri”, a spus Bolojan, într-o emisiune la EuropaFM.

Întrebat dacă el crede că șoferii care au motoare pe benzină se simt discriminați de măsurile adoptate până acum de guvern, prim-ministrul a răspuns: „Este posibil să simtă acest lucru, dar în termeni reali creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină. Creșterile la motorină au fost duble ca impact de cele de la benzină. Noi avem benzină în exces pentru a putea produce motorină, rafinăria produce și benzină în paralel. Benzina o exportăm și rămâne pentru piața românească compenenta de motorină”.

„Dar, gândiți-vă, când imporți motorină la 10,8 lei e foarte greu să o vinzi pe piața românească la o valoare mai mică și se face un mix de prețuri în așa fel încât prețurile să fie la 10,3 -10,4 (lei, n.r.), ceea ce de săptămâna viitoare ar trebui să scadă cu încă 30 de bani și să se apropie de 10 lei”, a adăugat Ilie Bolojan.

Mai devreme în cursul zilei de joi, grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a decis un nou set de măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți, în urma consultărilor dintre autorități și operatorii din piață, a anunțat Executivul printr-un comunicat de presă. Acestea vor fi aprobate printr-o ordonanță de urgență, într-o ședință extraordinară a Guvernului care va avea loc cel mai probabil vineri.

Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Grupul de lucru a mai hotărât că nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă.

Acciza în acest moment este de 2,8 lei / litru, iar prețul motorinei la pompă este în jur de 10 lei/litru.

Decizia de joi se adaugă celor din OUG 19/2026, adoptată săptămâna trecută și care a dus la o reducere a prețului motorinei.