OUG privind criza carburanților intră azi în ședința de Guvern, în ciuda avizului negativ al CES

Guvernul a anunţat că OUG privind criza carburanţilor va fi adoptată joi, după ce Consiliul Economic și Social (CES) a emis un aviz nefavorabil, avertizând că măsurile vor reduce prețul cu cel mult 50 de bani/litru, o scădere considerată „total nesemnificativă”.

Ședinţa Executivului este programată astăzi de la ora 11.00. Un nou set de măsuri ar urma să fie anunţat săptămâna viitoare.

Adoptarea proiectului a fost amânată succesiv în ultimele 48 de ore: ședința de marți a fost suspendată în așteptarea avizului, iar miercuri CES a transmis oficial un document de 13 pagini prin care respinge măsurile propuse.

Ce spune Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că se lucrează „serios” la măsuri de sprijin, precizând că statul își asumă partea de responsabilitate.

„Veniturile suplimentare obţinute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanţilor, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanţare care să atenueze impactul creşterii preţurilor”, a spus Bolojan.

Pentru a susține sectoarele critice, Guvernul a prelungit schemele de sprijin, impactul financiar fiind de peste 1 miliard de lei. În cazul transportatorilor, s-a decis majorarea sumelor acordate sub forma rambursării unei părţi din acciză.

Executivul a precizat că, odată cu aprobarea bugetului, vor fi asigurate fluxurile de plăţi „astfel încât să fie recuperate întârzierile la decontare semnalate de organizaţiile patronale”.

Criticile CES

Consiliul Economic și Social avertizează că plafonarea adaosului comercial reprezintă o intervenție majoră în mecanismele economice. Deși obligatoriu în procesul de legiferare, avizul CES are doar un rol consultativ, permițând Guvernului să adopte actul normativ în ciuda concluziilor nefavorabile.

Conform CES, măsurile „vor avea ca rezultat o reducere de maxim 50 bani pe litru de combustibil, total nesemnificativ la prețuri de peste 10 lei/litru și nu vor reuși să stopeze creșterea în continuare a prețurilor”.

Experiențele anterioare au demonstrat că „plafonările conduc la disfuncționalități semnificative și chiar creșteri de prețuri la alte produse, afectând, în final, tocmai consumatorii pe care statul pretinde că îi protejează”.

Consultări cu patronatele

În pregătirea ședinței de Guvern de astăzi, premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri, 25 martie, Consiliul Național Tripartit pentru a discuta măsurile de intervenție pe piața carburanților.

Șeful Executivului a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale are ca principii fundamentale partajarea costurilor între Guvern, mediul privat şi cetăţeni, precum și adoptarea unor soluţii de intervenţie care să genereze efecte colaterale minime în piaţă, fiind totodată transparente şi uşor de aplicat.

Dialogul de la Palatul Victoria a fost însă marcat de un blocaj, după ce ședința s-a derulat fără prezența reprezentanților sindicatelor, care au refuzat participarea acuzând Executivul de lipsă de transparență.

Astfel, premierul s-a consultat doar cu patronatele. Acestea și-au arătat deschiderea de a colabora cu autoritățile pentru definitivarea pachetului de măsuri și a normelor de aplicare, subliniind însă importanța unui proces de consultare cât mai extins pentru a asigura un comportament responsabil al tuturor actorilor din piață.