Răspunsul lui George Simion, întrebat pe cine ar propune AUR în funcția de premier

Întrebat insistent luni, la Europa FM, să spună dacă fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este varianta de premier a AUR, în cazul trecerii moțiunii de cenzură, George Simion s-a eschivat, apoi a răspuns direct.

Declarațiile liderului AUR au fost făcute în emisiunea „România în direct”, moderată de Cătălin Striblea, cu o zi înainte de moțiunea de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

George Simion i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că nu și-a exercitat rolul de mediator.

„Nu știm asta (n.r. dacă vom propune prim-ministrul) Până acum, Nicușor Dan nu ne-a invitat la Cotroceni să discutăm și să-și exercite rolul de mediator. Să vedem (n.r. pe cine propunem) să vedem dacă vom fi invitați, dacă Nicușor Dan a renunțat la ideea enunțată acum câteva zile că exclude o astfel de guvernare”, a spus George Simion.

Întrebat de jurnalistul Cătălin Striblea cine ar fi, ipotetic vorbind, propunerea AUR de premier, Simion a evitat, inițial, să facă o nominalizare.

„O să vedem, ipotetic am lansat diferite nume în ultimii ani, nu a fost cazul. O să fim foarte, foarte atenți dacă mai lansăm idei. În momentul acesta, după ce moțiunea va trece, mingea este în terenul celor de la PSD”, a spus Simion.

Întrebat insistent dacă Călin Georgescu este un nume luat în calcul de AUR, Simion a răspuns: „Orice nume pe care noi l-am enunțat anterior poate fi. Am spus că da”.

Întrebat dacă i se pare o propunere sănătoasă, Simion a replicat: „Democrația este sănătoasă?”.

„Eu i-aș întreba pe români acum dacă mai e cazul, pentru că au fost diferite alegeri, dacă își doresc o persoană, ce persoană își doresc în functia de premier. Nu stiu dacă domnul Georgescu își va dori să ocupe funcția de premier, în momentul în care a fost târât într-un proces politic și în momentul În care nu au fost aduse nici acum argumentele publice pentru anularea alegerilor. În mod normal, el ar trebui să fie președintele României”, a spus Simion.

Întrebat dacă s-a lămurit din ce a trăit Georgescu la Viena, Simion a replicat că „nu am astfel de curiozități. Nu”.

„Sunt apucături din astea totalitare: «bă, dar tu din ce trăiești?». Eu cred că a avut serviciu și cred că nu are rost să mai intrăm în povești cu nanoboți și tiriboți”, a conchis Simion.