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Actualitate

Răspunsul lui George Simion pentru Sorin Grindeanu care a vorbit, în premieră, despre un guvern PSD-AUR

Ruth Novacovici
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Întrebat de HotNews cum vede invitația lui Sorin Grindeanu pentru un guvern PSD-AUR, George Simion spune care este așteptarea sa de la liderul PSD. 

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Liderul AUR declară că în acest moment partidul său este preocupat mai mult de „soarta democrației” decât de calculele pe care le fac celelalte partide.