Răspunsul lui George Simion pentru Sorin Grindeanu care a vorbit, în premieră, despre un guvern PSD-AUR

Liderul AUR declară că în acest moment partidul său este preocupat mai mult de „soarta democrației” decât de calculele pe care le fac celelalte partide.

Întrebat de HotNews cum vede invitația lui Sorin Grindeanu pentru un guvern PSD-AUR, George Simion spune care este așteptarea sa de la liderul PSD.

„Îl așteptăm pe Sorin Grindeanu să renunțe la a discuta pe la colțuri cu parlamentarii AUR și să renunțe să mai ceară dovezi de bună purtare din partea noastră, pentru că apoi am putea începe și noi. În aceste zile suntem mult mai preocupați de soarta democrației în România decât de evidentele încercări ale unora de a guverna cu voturile AUR, dar fără a respecta votanții AUR și fără a accepta că anularea alegerilor și ceea ce a urmat trebuie să ia sfârșit”, a declarat George Simion marți, pentru HotNews.

Anterior, al doilea om din AUR, Petrișor Peiu, a declarat că este posibilă varianta unui guvern PSD-AUR și a vorbit despre trei cerințe la care partidul nu este dispus să renunțe.

Ce a spus Grindeanu

„În acest moment departe, pentru că nu îl văd pe Siegfried Mureşan conducând un guvern PSD-AUR. Trebuie să pice Siegfried Mureşan ca să putem să ne gândim că ar exista.

Sunt partidele care au fost pe locul 1 şi locul 2, PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 la alegerile parlamentare. Matematica parlamentară arată că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Sigur că şansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari, având în vedere că sunt 60 de afiliaţi”, a răspuns Sorin Grindeanu, întrebat despre varianta unei guvernări PSD-AUR, conform News.ro.

El a mai declarat că a discutat cu liderul AUR, George Simion, în urmă cu trei săptămâni, încercând să vadă „unde se situează” şi „care e dorinţa” acestuia. Grindeanu afirmă că atunci Simion i-a spus „foarte clar că-şi doreşte anticipate, nimic altceva”.

Grindeanu a spus că, totuşi, „nu ar exclude” un guvern PSD-AUR în acest mandat legislativ, subliniind că şi AUR trebuie să îşi dorească să facă parte din Guvern şi „să facă nişte lucruri”, conform News.ro.