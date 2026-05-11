Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă „facțiunea Predoiu” suferă de „boala care este pesedismul”

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că nu are ce să le reproșeze colegilor din partid care s-au poziționat diferit față de el în privința strategiei în criza politică și a raportării la PSD după ce a demis Guvernul printr-o moțiune de cenzură alături de AUR.

Liberalul a acuzat PSD, luni seară, la Digi24, că „este întruchiparea” unei „boli” ca filosofie de guvernare, „în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei”.

„Există gândirea, și am spus, «boala», care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți. Toate partidele care au fost într-o guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli, peste tot, dar, sigur, PSD, că ne place, că nu ne place, este întruchiparea acestei boli”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce a spus despre liberalii care se opun trecerii în opoziție

Întrebat dacă liberali ca Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan, care s-au exprimat pentru rămânerea la guvernare, suferă la rândul lor de ceea ce el a descris drept „o boală care este pesedismul”, Ilie Bolojan a răspuns: „Sunt aspecte total diferite”.

„Una este să fii implicat în tot felul de rețele de sprijin, de plantare de oameni, este o situație, și să folosești, deci, funcția publică pentru avantaje personale sau pentru clientela politică, și alta este să ai o perspectivă diferită asupra unor acțiuni politice sau expriența ta de viață să te ducă într-o zonă sau alta”, a continuat el.

Liderul PNL l-a descris pe Cătălin Predoiu drept „un om experimentat”, cu care a avut „o colaborare bună” în activitatea guvernamentală.

Bolojan a spus, de asemenea, că dacă are să le spună ceva colegilor săi o va face în privat, nu în spațiul public.

„În partid, fiecare și-a spus un punct de vedere la dezbaterea în interior. Partidul Național Liberal a luat o decizie de a nu mai colabora cu PSD și, în situația în care PSD ajunge în guvernare, să intrăm în opoziție. Colegii, după această decizie, indiferent care a fost perspectiva lor în interior, indiferent cum au votat, unii s-au abținut, alții au votat pentru, au respectat cel puțin până în momentul de față această decizie. Asta este o regulă democratică într-un partid. Vizavi de acest tip de abordări, de poziționări în interior, nu am ce să fac reproș unui coleg sau altul care nu a fost de acord într-o speță sau alta cu mine”, a adăugat Ilie Bolojan.