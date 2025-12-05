Răspunsul lui Ilie Bolojan întrebat dacă o va demite pe Diana Buzoianu pentru criza apei din Prahova

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă după ședința de Guvern, că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa.

Bolojan a fost întrebat dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, pentru criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

„Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc. Dar dintr-o experiența administrativă de atâția ani de zile, instituțiile pot să primească nenumărate informări. Și un ministru care are subordonați cu răspunderi explicite, care propun soluții fără echivoc și care nu este în deplină cunoștință de cauză nu poate să-și asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

„Acesta este adevărul și eu discut la 2-3 ședințe cu miniștrii că nu e suficient să vii cu o informare că e o problemă în anumită zonă, ci trebuie să ai măsurile care sunt în responsabilitatea ta”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a cerut însă ca până miercuri să aibă un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este de vină pentru criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

„În raportul preliminar pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi nu apăreau date legate de responsabilitatea celor de la Administrația Bazinală. I-am solicitat date suplimentare ca să vă putem spune, miercuri, ce trebuie făcut și cine sunt responsabilii. Dacă ai luat decizii care au avut costuri majore trebuie să îți asumi și erorile”, a spus Bolojan.

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc din 28 noiembrie apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

În aceeași conferință de presă, premierul Bolojan a anunțat că vineri seară va fi reluată furnizarea apei în Prahova, dar nu există garanția că apa e potabilă.

„Problema pe care o avem în aceste zile este că după ce s-a reușit să se furnizeze apă care nu are concentrație atât de mare de nămol, e nevoie de 72 de ore pentru a putea garanta că apa e potabilă”, a spus Bolojan.