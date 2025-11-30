Nivelul apei de la Paltinu a crescut, anunță Apele Române: Încă nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă / Apel către autoritățile din Prahova

Administraţia Naţională Apele Române a anunțat, duminică, că în acumularea Paltinu nivelul apei a crescut cu aproximativ 12 metri, iar „valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei pentru potabilizare”.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane de metri cubi de apă (adică de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula în cazul debitelor multianuale lunare)”, a declarat instituția, duminică, într-o postare pe Facebook.

Administrația Apele Române a precizat că, „la această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s”.

„Totuși, din cauza turbidității ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiții, valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei pentru potabilizare”, se mai arată în comunicat.

Apel către autoritățile județene

Administrația Apele Române a reluat „recomandarea către DSP Prahova și alte autorități din județ de a furniza apă în scop menajer pentru localitățile afectate, având în vedere situația critică prezentă”.

„Solicităm declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri care să vină în sprijinul comunităților afectate. Se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila”, a mai declarat instituția.

Furnizarea de apă potabilă, oprită în mai multe localități prahovene

Furnizarea este oprită în localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia având un impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

Problema a dus la suspendarea internărilor în Spitalul Municipal Câmpina, cu excepţia urgenţelor majore, fiindcă unitatea nu mai poate efectuta sterilizarea instrumentarului chirurgical şi nici a materialelor pentru copiii mici, potrivit anunțului făcut de directorul medical al unității sanitare, citat de News.ro.