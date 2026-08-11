Răspunsul lui Kelemen Hunor, întrebat dacă UDMR îl susține pe Grindeanu ca premier. „I-am spus-o și lui”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că „nu pleacă din barcă” până nu ştie ce direcţie doreşte preşedintele Nicușor Dan.

Kelemen Hunor, a fost întrebat, marţi, la Parlament, dacă Uniunea l-ar susţine pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier în cazul în care preşedintele Nicuşor Dan îl nominalizează.

„Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează şi mărimea. Mărime pe care o au cei cu cele mai multe mandate. Asta ar fi fost logic şi acum un an şi ceva când s-a format coaliţia. (…). E un nou film (n. red. susţinerea lui Grindeanu), se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus şi lui Grindeanu: «Trebuie să mă înţelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenaţi voi acolo, noi aici»”, a declarat Kelemen Hunor, citat de News.ro.

Liderul UDMR a adăugat că există, în afară de Sorin Grindeanu, un alt premier propus.

„Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureşan. Şi până când preşedintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mişc, logic. Că n-am cum să mă mişc. Nu se poate că avem un premier nominalizat şi pe mine mă aruncaţi dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă”, a mai spus liderul UDMR.

„Nu plec din barcă până când nu am o desemnare şi până când nu ştiu ce direcţie doreşte preşedintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm şi noi, şi PSD, şi PNL, şi USR calea dialogului deschisă”, a mai spus Kelemen Hunor.