Răspunsul lui Nicușor Dan întrebat dacă va desemna un premier PNL în cazul demiterii lui Bolojan

Președintele Nicușor Dan a fost rugat miercuri, la Dubrovnik, să spună dacă va desemna alt premier din PNL în cazul în care liberalul Ilie Bolojan va fi demis marți, 5 mai, când se votează moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

„Deocamdată avem o moțiune, se citeste azi, este semnată de un număr important de parlamentari… Nu vreau să intru foarte mult în scenarii, ce vreau să spun este că dacă vom fi acolo evident că necesitarea este să acționăm repede, să stabilizăm și eu voi avea o poziție constructivă”, a declarat Nicușor Dan, într-o declarație de presă, la finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mări.

„Dar vor fi multi oameni la masă, reprezentând partide, și atunci nu pot să anticipez rezultatul discuțiilor, dar din partea mea toată deschiderea pentru a rezolva această situație”, a spus Nicușor Dan.

Preşedintele a mai spus că, dacă pică Guvernul, vor fi consultări „foarte repede”.

„Noi am pornit toţi acum 10 luni crezând că actuala coaliţie va fi trainică, nu s-a întâmplat asta, fiecare dintre noi are responsabilitate”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan nu se teme de o eventuală suspendare

De asemenea, Nicușor Dan a fost întrebat dacă își menține declarația conform căreia nu va numi un Guvern în care să fie implicat și partidul AUR și dacă se teme de o eventuală suspendare din funcție.

„Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-Occidentală a României. Când am făcut declarația, pe care evident mi-o mențin, am acționat în această direcție. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. De suspendare, nu cred că e o chestiune serioasă suspendarea… Suspendarea e un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția, nu suntem deloc acolo”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

„Nu există vreo declarație din partea PSD că ar merge spre acest scenariu, (n.r. că ar face alianță cu AUR) dimpotrivă. Iar mai apoi putem să facem o dezbatere constituțională, dar argumentele constituționale sunt de partea mea”, a mai spus Nicușor Dan.