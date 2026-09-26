Răspunsul lui Siegfried Mureșan, la întrebarea dacă guvernul său este un pas spre alegerile anticipate

„Dacă acest guvern nu ar fi votat, președintele României ar putea declanșa la orice moment alegerile anticipate”, a declarat sâmbătă premierul desemnat Siegfried Mureșan, într-o conferință de presă.

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul său de guvernare și lista de miniștri. Mureșan a spus că are în acest moment 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233.

„Noi venim în fața Parlamentului pentru a câștiga votul de investitură și pentru a guverna România, dar este clar că procedura de declanșare a alegerilor anticipate poate fi începută dacă de două ori formarea guvernului în Parlament a eșuat. Ea a eșuat deja o dată până acum. Deci este evident că dacă acest guvern nu ar fi votat, președintele României ar putea declanșa la orice moment alegerile anticipate”, a declarat premierul desemnat, întrebat dacă, ținând cont de majoritatea din prezent, este acest guvern realitate sau un pas spre alegerile anticipate.

„Realitatea este următoarea”

Mureșan a spus că președintele Nicușor Dan „a exclus până în acest moment alegerile anticipate și înțeleg de ce domnia sa a făcut acest lucru”.

„Însă realitatea este următoarea. Dacă criza nu va fi rezolvată, la un moment dat va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a îi întreba pe cine doresc de fapt să aibă majoritatea în Parlament și va trebui să mergem în fața oamenilor pentru a solicita oamenilor un nou mandat pentru un nou Parlament. Iar dacă președintele României ar decide să declanșeze alegerile anticipate, niciun parlamentar, niciun partid din Parlament nu l-ar putea opri. Deci dacă aș fi parlamentar, mai ales de la partidele care astăzi stau mai rău în sondaje decât la ultimele alegeri, inclusiv Partidul Social Democrat, nu aș vrea să aud de la televizor că Parlamentul a fost dizolvat și că trebuie să plec acasă”, a spus Mureșan.

„Deoarece dacă formarea guvernului eșuează de două ori în Parlament, președintele României oricând dorește poate declanșa alegeri anticipate”, a conchis premierul desemnat.