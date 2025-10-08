„Răspunsul nostru va fi dur și asimetric” / Rusia spune pentru prima dată că „impulsul summitului din Alaska” către pace „s-a epuizat”

Președintele SUA, Donald Trump, îl întâmpină pe omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul Alaska 2025, în Anchorage, Alaska, SUA, pe 15 august 2025. FOTO: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moscova semnalează că perspectivele unei păci în Ucraina sunt tot mai îndepărtate, în vreme ce avertizează că va răspunde dur dacă SUA livrează Kiecului rachetele de croazieră Tomahawk, scrie Reuters.

Un înalt diplomat rus a declarat miercuri că impulsul de a găsi un acord de pace în Ucraina, care a apărut după summitul dintre președintele Vladimir Putin și președintele Donald Trump din august, este în mare parte epuizat.

Trump și Putin s-au întâlnit la o bază aeriană din perioada Războiului Rece din Anchorage, Alaska, pe 15 august, în încercarea de a pune capăt celui mai sângeros război terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Trump, care a declarat anterior că Kievul ar trebui să cedeze teritoriu pentru a face pace cu Moscova, a afirmat în repetate rânduri că este dezamăgit de Putin pentru că nu a pus capăt războiului și a calificat Rusia drept un „tigru de hârtie”.

Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, care supraveghează relațiile cu SUA și controlul armamentului, a acuzat miercuri puterile europene care susțin Ucraina că au torpilat cu succes eforturile de pace.

„Din păcate, trebuie să recunoaștem că impulsul puternic al (summitului de la) Anchorage în favoarea acordurilor a fost în mare parte epuizat de eforturile oponenților și susținătorilor războiului”, a declarat Riabkov, potrivit agențiilor de știri rusești.

„Acesta este rezultatul activităților distructive, în primul rând ale europenilor”, a spus el.

Moscova nu a renunțat la solicitările maximale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut în mod repetat că este gata de negocieri și l-a invitat pe Vladimir Putin la o întâlnire bilaterală.

Kremlinul a respins însă această invitație, spunând că ea poate avea loc doar în condițiile în care solicitările Rusiei sunt îndeplinite.

Moscova a cerut printre altele retragerea trupelor ucrainene din Donețk și Luhansk, o solicitare imposibilă pentru Kiev, care deține fortificații puternice în zonă.

Rusia a mai semnalat de asemenea că solicitările sale inițiale, care vizau schimbarea regimului de la Kiev, rămân încă valabile.

Moscova a respins și o prevedere-cheie a garanțiilor de securitate pregătite de europeni pentru Kiev, și anume prezența unor trupe aliate pe teritoriul Ucrainei, în cazul unui acord de pace.

Amenințări

Riabkov a mai spus că posibila livrare a rachetelor Tomahawk americane în Ucraina ar însemna o schimbare „calitativă” a situației, potrivit Interfax.

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că ar dori să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu dorește escaladarea războiului.

Alte voci din Rusia au lansat amenințări mai clare.

Un parlamentar rus a declarat că Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk și va bombarda locurile de lansare ale acestora dacă Statele Unite vor decide să le furnizeze Ucrainei și va găsi o modalitate de a riposta împotriva Washingtonului care să doară.

„Răspunsul nostru va fi dur, ambiguu, măsurat și asimetric. Vom găsi modalități de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme”, a declarat Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare a parlamentului rus, pentru agenția de știri RIA.

Kartapolov, fost ministru adjunct al apărării, a spus că nu crede că rachetele Tomahawk vor schimba ceva pe câmpul de luptă, chiar dacă ar fi furnizate Ucrainei, deoarece, potrivit lui, acestea ar putea fi furnizate doar în cantități mici – zeci, nu sute.

„Cunoaștem foarte bine aceste rachete, cum zboară, cum pot fi doborâte; am lucrat cu ele în Siria, așa că nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează și pentru cei care le utilizează; acolo vor fi problemele”, a spus el.

Kartapolov a mai afirmat că Moscova nu a observat până în prezent semne că Ucraina ar pregăti locuri de lansare pentru rachetele Tomahawk, lucru pe care, potrivit lui, Kievul nu l-ar putea ascunde dacă ar intra în posesia unor astfel de rachete.

Dacă și când acest lucru s-ar întâmpla, el a spus că Rusia ar folosi drone și rachete pentru a distruge orice lansatoare.