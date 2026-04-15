Răspunsul Papei Leon, după ce a fost atacat din nou de Trump

Papa Leon al XIV-lea se adresează jurnaliștilor în timpul zborului spre Yaoundé, Camerun, pe 15 aprilie 2026. FOTO: Guglielmo Mangiapane / AFP / Profimedia

Papa Leon a declarat miercuri că lumea are nevoie să audă un mesaj de pace și conviețuire, după ce președintele american Donald Trump l-a atacat pentru a doua oară în această săptămână pe rețelele de socializare, informează Reuters.

Vorbind în timpul zborului său din Algeria către Camerun, pentru a doua etapă a unui turneu fulgerător de 10 zile în Africa, primul pontif american a îndemnat la respect pentru toți oamenii și a spus că vizitele sale de până acum au arătat importanța continuării dialogului între diferite comunități.

„Deși avem credințe diferite, avem moduri diferite de a ne închina, avem moduri diferite de a trăi, putem trăi împreună în pace”, a spus Suveranul Pontif, referindu-se la cele două zile petrecute în Algeria, o țară în majoritate musulmană, unde Biserica Catolică reprezintă o mică minoritate.

„Promovarea acestui tip de imagine este ceva de care lumea are nevoie astăzi”, a adăugat Papa Leon.

Trump a început să-l atace pe papă duminică, numindu-l „slab în privința criminalității” și „groaznic în politica externă”, şi-a repetat criticile în mai multe rânduri. El a afirmat că papa „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”, într-un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera în cursul zilei de marţi.

Iar președintele american și-a continuat apoi criticile. „Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară”, a scris, în noaptea de marți spre miercuri, Trump într-o postare pe Truth Social.

Cel mai nou atac al lui Trump a venit după ce Papa Leon a avertizat marți cu privire la riscul ca democrațiile să alunece într-o „tiranie majoritară”.

Un critic deschis al războiului cu Iranul

În luna mai, se împlinește un an de când Papa Leon conduce Biserica Catolică, ce are ,4 miliarde de credincioși. Leon a avut un profil relativ discret pentru un papă în primele sale 10 luni, dar în ultimele săptămâni a devenit un critic deschis al războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Papa a declarat luni pentru Reuters că intenționează să continue să critice războiul, indiferent de comentariile lui Trump. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat, de asemenea, marți, că este important ca papa „să fie prudent atunci când vorbește despre chestiuni teologice” atunci când se referă la conflict.

Papa nu a abordat în mod specific afirmațiile lui Trump și Vance în timpul zborului său de miercuri.

El a făcut referire la scrierile unuia dintre mentorii săi spirituali, Sfântul Augustin din Hippo. El a spus că sfântul, care a murit în anul 430, a avut viziunea „de a căuta unitatea între toate popoarele și respectul pentru toate popoarele, în ciuda diferențelor”.

El a aterizat miercuri după-amiază la Yaounde, capitala Camerunului, unde urmează să se întâlnească cu președintele Paul Biya, în vârstă de 93 de ani, cel mai în vârstă conducător din lume, și să se adreseze liderilor naționali.