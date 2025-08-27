Răspunsul Rusiei în privința propunerilor europene de garanții de securitate pentru Ucraina. Kremlinul arată spre „cauzele de bază” ale războiului

Rusia are o opinie negativă în privința propunerilor europene pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina și nu va accepta o prezență a trupelor NATO pe teritoriul țării vecine, a declarat Kremlinul, miercuri, potrivit Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lăudat efoturile întreprinse de președintele american Donald Trump pentru oprirea războiului, numindu-le „foarte importante”, și a spus că Moscova speră că acestea vor continua.

Ca parte a unui posibil acord de pace, aliații europeni ai Kievului lucrează la elaborarea unui set de garanții pentru Ucraina care să o protejeze de un eventual atac viitor al Rusiei.

Peskov a spus că o desfășurare de trupe europene în Ucraina ar însemna o prezență NATO acolo, ceea ce Rusia, susține el, a urmărit să împiedice încă de la început.

„Avansarea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi numite probabil printre cauzele de bază ale acestei situații de conflict care a apărut”, susține reprezentantul Kremlinului.

„Așa că avem o atitudine negativă în privința acestor discuții”, a adăugat oficialul rus.

Rusia ar vrea să fie unul dintre garanții securității Ucrainei

Toate părțile sunt de acord că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să facă parte din orice acord de pace, însă există un dezacord fundamental cu privire la forma pe care ar trebui să o aibă acestea.

Rusia susține că ea însăși ar trebui să se numere printre garanții securității ucrainene și dorește să fie reluată o propunere discutată între cele două părți în 2022, în primele săptămâni ale războiului. Kievul respinge această variantă, spunând că ea ar oferi Moscovei un drept efectiv de veto asupra oricărui sprijin militar extern pentru Ucraina.

Peskov a spus că garanțiile de securitate sunt „unul dintre cele mai importante subiecte”, dar că Rusia nu consideră că este util să existe discuții publice în această privință.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că summitul SUA-Rusia din această lună din Alaska, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost „foarte substanțial, constructiv și util”.

Donald Trump a precizat că SUA nu va trimite trupe în Ucraina în niciun scenariu de garanții de securitate, dar a lăsat ușa deschisă pentru alte modalități de implicare militară americană, inclusiv pentru un eventual sprijin aerian și de intelligence.

Duminică, ministrul german al afacerilor externe a declarat că aproximativ 30 de țări și-au exprimat disponibilitatea de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina, inclusiv Japonia.

Peskov susține că negociatorii de pace ruși și cei ucraineni au fost în contact, dar că nu poate oferi o dată pentru o nouă întâlnire între cele două părți. Ultima discuție față în față a celor două tabere a avut loc în 23 iulie, la Istanbul, și a durat 40 de minute.