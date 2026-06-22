Răspunsuri cu ChatGPT la audierea de la Educație. Momentul în care un consilier al lui Anisie caută îndrumare la AI / Câte recomandări au fost respectate de ministra propusă

Monica Anisie, propunerea pentru Educație, la audierile din Comisia parlamentară

„Pentru audieri, răspunsul Monicăi Anisie la liniuță”, este răspunsul oferit de ChatGPT la întrebarea consilierului care a stat în dreapta Monicăi Anisie, la audierile acesteia din Comisia din Parlament pentru funcția de ministru al Educației.

HotNews a surprins un moment aparte la audierea ministrului propus pentru Educație. În timp ce parlamentarii își formulau întrebarile pentru Monica Anisie, un consilier al acesteia le nota, iar apoi le trimitea mai departe către ChatGPT.

Filmarea HotNews arată și cum ChatGPT îi structura răspunsurile: „la liniuță”.

Pe parcursul audierii, consilierul a fost observat în repetate rânduri când îi șoptește lui Anisie, ministra propusă la Educație.

Tot în ChatGPT a ajuns și o întrebare legată de legea Vexler, întrebarea notată cu numărul 6 în documentul consilierului.

Ce a răspuns ChatGPT?

„Pentru audieri, răspunsul Monicăi Anisie la liniuță:

– ⁠Respect atribuțiile constituționale ale Președintelui României

– ⁠Sesizarea CCR și cererea de reexaminare sunt instrumente constituționale legitime

– ⁠În același timp, legitimitatea trebuie să fie clară, predictibilă și lipsită de ambiguități

– ⁠După pronunțarea CCR, deciziile Curții trebuie respectate de toate instituțiile statului

– ⁠Memoria victimelor Holocaustului și valorile democratice trebuie să fie protejate fără echivoc”

Ce a răspuns Monica Anisie?

După ce au fost formulate toate întrebările, au venit răspunsurile Monicăi Anisie. La întrebarea legată de Legea Vexler, răspunsul ei a fost:

„După cum bine știți, sesizarea la CCR și reexaminarea reprezintă instrumente constituționale pentru președintele României. Nu pot eu comenta ceea ce președintele României a întreprins. Dar pot să vă spun că am toleranță zero pentru antisemitism și de-a lungul timpului am demonstrat-o.

Respect întotdeauna deciziile Curții Constituționale și da, avem nevoie de legislație clară, predictibilă și fără carențe, apropo de ceea ce în trecut am întreprins, la Sectorul 2”.

Pe parcursul audierii, Monica Anisie s-a uitat în repetate rânduri în laptopul consilierului său.

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