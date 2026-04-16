Răsturnare de situație, după ce Trump a anunțat o premieră în ultimii 34 de ani: Libanul exclude discuțiile directe cu Netanyahu

Atac aerian israelian asupra unui pod peste râul Litani din Qasmiyeh, sudul Libanului, pe 23 martie 2026. FOTO: Ali Hashisho / Xinhua News / Profimedia

Președintele Libanului nu va purta discuții cu prim-ministrul israelian în viitorul apropiat, au declarat joi oficiali libanezi, o răsturnare de situație care dă o lovitură eforturilor SUA de a extinde contactele dintre cele două state inamice, în timp ce Pakistanul, un mediator-cheie, afirmă că pacea în Liban este vitală pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului s-a extins în Liban pe 2 martie, când gruparea militantă șiită Hezbollah, susținută de Teheran, a deschis focul în sprijinul Iranului, provocând o ofensivă israeliană în Liban la doar 15 luni după ultimul conflict major.

„Pacea în Liban este esențială pentru negocierile de pace (cu Iranul)”, a declarat Tahir Andrabi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Pakistanului.

Cabinetul de securitate israelian s-a reunit miercuri seară pentru a discuta un posibil armistițiu în Liban.

Președintele Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată miercuri seară pe Truth Social, că încearcă să creeze „un mic spațiu de manevră” între Israel și Liban, adăugând că cei doi lideri nu au mai vorbit de aproximativ 34 de ani și că „asta se va întâmpla mâine”.

„Se încearcă crearea unui spațiu de manevră între Israel și Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri au vorbit ultima oară, adică 34 de ani. Întâlnirea va avea loc mâine (joi, n.r.). Super!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Însă trei oficiali libanezi au declarat joi pentru Reuters că președintele Libanului, Joseph Aoun, nu va avea o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în viitorul apropiat.

Doi dintre oficialii libanezi au spus că ambasada Libanului la Washington a informat administrația SUA cu privire la această poziție înaintea unei convorbiri telefonice de joi între Aoun și șeful diplomației americane, Marco Rubio.

Un scurt comunicat al președinției libaneze a precizat că Aoun i-a mulțumit lui Rubio pentru eforturile Statelor Unite de a obține un armistițiu în Liban.

Libanul vrea armistițiu înaintea negocierilor

Guvernul libanez s-a aflat în conflict deschis cu Hezbollah din cauza deciziei grupării de a intra în război, petrecând ultimul an încercând să asigure dezarmarea pașnică a organizației paramilitare fondate de Gărzile Revoluționare Iraniene în 1982.

Beirutul a interzis activitățile militare ale Hezbollah pe 2 martie.

Ambasadorii israelieni și libanezi au avut marți la Washington o rară întâlnire directă, dar contactul dintre Netanyahu și Aoun ar fi o etapă importantă în relațiile dintre cele două țări, care se află, tehnic, în stare de război după înființarea Israelului, în 1948.

Hezbollah se opune contactelor dintre Liban și Israel.

Anterior, Gila Gamliel, membru al cabinetului de securitate al Israelului, a declarat pentru Radio Armata Israelului că Netanyahu va „vorbi pentru prima dată cu președintele Libanului după atâția ani de lipsă a contactului între cele două țări”.

Aoun a declarat la începutul războiului că ar fi deschis la discuții directe, dar poziția Libanului este că negocierile ar trebui să fie precedate de un armistițiu.

Într-o declarație făcută joi, el a afirmat că încetarea focului ar fi „punctul de plecare natural pentru negocierile directe” cu Israelul.

Aoun, care a comandat armata libaneză susținută de SUA înainte de a deveni președinte anul trecut, a declarat că retragerea forțelor israeliene ar fi un „pas fundamental pentru consolidarea încetării focului”, astfel încât trupele libaneze să se poată desfășura în sudul țării.

Luptele continuă în sudul Libanului

Luptele au continuat să facă ravagii în sudul Libanului, în special în orașul de frontieră libanez Bint Jbeil, un bastion al Hezbollahului și un obiectiv strategic, despre care Netanyahu a spus miercuri că armata israeliană este pe punctul de a-l „cuceri”.

Un înalt oficial libanez a afirmat că Libanul consideră că Israelul vrea să obțină o victorie la Bint Jbeil înainte ca să se poată înregistra progrese diplomatice.

Un atac israelian a distrus ultimul pod peste râul Litani care ducea spre sud, a declarat o sursă de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate libaneze, ceea ce a dus la izolarea completă a aproape unei zecimi din teritoriul Libanului de restul țării, după ce Israelul a distrus alte puncte de trecere de la începutul războiului și până acum.

Între timp, Hezbollah a anunțat noi atacuri cu rachete asupra Israelului. În Israel, sirenele au sunat pentru a avertiza asupra rachetelor care se apropiau, locuitorii mai multor orașe din nordul Israelului fugind către adăposturile antiaeriene. Nu au existat informații imediate privind victime.

Atacurile israeliene au ucis peste 2.100 de persoane în Liban începând din 2 martie și au forțat peste 1,2 milioane de oameni să fugă, spun autoritățile libaneze. Atacurile Hezbollah au ucis doi civili israelieni, în timp ce 13 soldați israelieni au murit în Liban din 2 martie și până acum, spune Israelul.

Israelul promite o „zonă interzisă” pentru Hezbollah

Șeful Statului Major al armatei israeliene a afirmat miercuri că zona situată la sud de râul Litani va fi o „zonă interzisă pentru agenții Hezbollah”, ceea ce reflectă obiectivul declarat al Israelului de a menține controlul asupra unei fâșii de teritoriu din Liban, la sud de râul care se varsă în Marea Mediterană la aproximativ 30 de kilometri nord de granița Israelului.

Washingtonul și-a exprimat miercuri optimismul cu privire la ajungerea la un acord care să pună capăt războiului din Iran. SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, pe 8 aprilie, în urma medierii Pakistanului.

Israelul și SUA susțin că actuala campanie militară împotriva Hezbollah nu face parte din acel armistițiu, deși prim-ministrul Pakistanului a afirmat că armistițiul va include Libanul, așa cum a cerut Iranul.

Un înalt oficial israelian și un înalt oficial libanez au spus miercuri că guvernul lui Netanyahu se află sub o presiune puternică din partea Washingtonului pentru a ajunge la un armistițiu în Liban.

Un înalt oficial al administrației americane a precizat miercuri că administrația Trump nu a cerut un armistițiu, dar că președintele SUA „ar saluta încetarea ostilităților în Liban ca parte a unui acord de pace între Israel și Liban”.