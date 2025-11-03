Răsturnare de situație. La două săptămâni după ce a devenit lider în partidul lui Dan Voiculescu, patronul unei televiziuni demisionează: „E o decizie în dinamica relației”

Fondatorul postului tv Canal 33, Alexandru Răducanu, și-a anunțat retragerea din politică, potrivit PaginadeMedia.

„Nu voi comenta asupra cauzelor. Este o decizie personală de focalizare pe priorităţile unde pot să aduc valoare. Nu intentionez să mai am alte aventuri politice în viitor”, a declarat Răducanu pentru Paginademedia.ro, care a demisionat din PUSL.

„Pur şi simplu am decis să mă retrag. Este o decizie în dinamica relaţiei mele cu Dl Dan Voiculescu. Este un om pe care v-am spus că îl respect şi îl voi mai respecta pe mai departe, dar am înţeles că avem valori şi priorităţi diferite”, a mai spus acesta.

Răducanu devenise automat vicepreședinte al Partidului Umanist Social Liberal.