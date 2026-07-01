Raționalizare, cozi lungi și scumpiri record ale benzinei în Rusia. Cum încearcă să rezolve penuria de combustibil provocată de atacurile ucrainene

Problema penuriei de combustibil este resimțită în zone din toate cele 11 fusuri orare ale Rusiei, unde oamenii se confruntă cu raționalizări, cozi lungi la stațiile de alimentare și o creștere record de preț la benzină, a scris Reuters.

Penuriile de carburant au fost declanșate de atacurile lansate de forțele ucrainene asupra infrastructurii energetice din țară.

Surse din industrie au declarat, miercuri, pentru agenția de știri, că Rusia a început să importe benzină din India, pe mare, în încercarea de a atenua deficitul de combustibil.

Kremlinul afirmase, marți, că Rusia este în contact cu alte țări și discută despre importuri de combustibil la prețuri accesibile.

Ministerul rus al energiei și ministerul indian al petrolului nu au răspuns pe moment solicitărilor Reuters de a comenta situația.

O sursă din industrie a declarat pentru publicație că din India au fost expediate către Rusia cel puțin 60.000 de tone metrice de benzină. O altă sursă a spus că au fost trimise două petroliere, cu încărcături de 30.000 până la 40.000 de tone fiecare.

Potrivit unei a treia surse, în total, Rusia intenționează să importe în fiecare lună 40.000 de tone de benzină din diverse țări, inclusiv din Belarus, care exporta deja combustibil către Rusia.

În Rusia, consumul de benzină este de cel puțin 110.000 de tone pe zi în timpul verii, când cererea este mare.

Nu este clar ce rafinărie din India furnizează Rusiei benzină.

Putin a recunoscut că Rusia are probleme din cauza atacurilor ucrainene

Președintele rus a recunoscut, duminică, în cadrul unei întâlniri cu miniștri și alți oficiali, că atacurile forțelor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol din țară au provocat penurii de combustibil în unele regiune, adăugând că autorităților se ocupă de remedierea problemelor.

Belarus aproape că a triplat livrările de benzină pe calea ferată către Rusia, ajungând la peste 70.000 de tone în prima jumătate a lunii iunie, comaparativ cu prima jumătate a lunii mai, conform calculelor și surselor Reuters.

Săptămâna trecută, parlamentul rus a aprobat modificări fiscale cu scopul de contracara penuria de combustibil, oferind în același timp subvenții pentru importurile de combustibil, legate de costurile și prețurile de livrare indiene.

India importă țiței rusesc la un nivel record

Importurile de țiței ale Indiei din Rusia au atins un nivel record în iunie, conform datelor furnizate de LSEG și Kpler, deoarece rafinăriile au achiziționat barili rusești pentru a atenua impactul pe care l-a avut blocajul din Strâmtoarea Ormuz asupra altor surse de aprovizionare.

Petrolul rusesc a reprezentat mai mult de jumătate din importurile totale ale Indiei în iunie, în creștere de la 36,5% în mai, arată datele Kpler.

India, al treilea cel mai mare importator de petrol din lume, a primit aproximativ 2,7 milioane de barili pe zi de petrol din Rusia în iunie, potrivit datelor preliminare de la Kpler și LSEG.