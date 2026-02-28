Război în Iran și Orientul Mijlociu: Noi vești de la companiile aeriene. Ce zboruri au anulat

Orientul Mijlociu este baza mai multor noduri de legătură între Europa și Asia, unele intens folosite și de pasagerii români: Dubai, Doha sau Abu Dhabi. În zonă, Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil. Ce au anunțat companiile?

Companiile aeriene globale au anulat zborurile din Orientul Mijlociu sâmbătă, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, informează Reuters.

Spațiul aerian deasupra Iranului și Irakului era gol sâmbătă dimineață, potrivit hărților serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Mai jos găsiți cele mai recente informații despre zboruri, listate în ordine alfabetică după compania aeriană:

Air France și KLM

Air France a anulat zborurile către și dinspre Tel Aviv în Israel și Beirut în Liban pentru sâmbătă.

KLM a a anunțat suspendarea cursei Amsterdam–Tel Aviv, anulând zborul programat pentru sâmbătă.

Filiala olandeză a Air France‑KLM a anunțat miercuri că zborurile vor fi suspendate începând de duminică, însă a devansat această dată, după atacul de azi-dimineață.

Pentru sâmbătă era programat un singur zbor către Tel Aviv.

AnimaWings

Compania din România a anunțat, într-un comunicat, că două zboruri au fost afectate de atacul asupra Iranului și riposta regimului de la Teheran.

O cursă către Abu Dhabi a revenit pe Otopeni, iar un zbor din Tel Avivi.

AnimaWings anunță deciziile:

Revenirea la bază (divert) a zborului OTP – Abu Dhabi (AUH) – OTP A24432/A24433 din data de 28 februarie 2026

Anularea zborului OTP – Tel Aviv (TLV) – OTP A2700/A2701 programat pentru data de 1 martie 2026

Pasagerii aflați în Abu Dhabi, aferenți cursei charter AUH–OTP A24433, operată în favoarea touroperatorului Christian Tour, beneficiază de asistență la destinație din partea touroperatorului, anunță compania.

British Airways

British Airways a anunțat sâmbătă că a anulat zborurile către Tel Aviv și Bahrain până pe 3 martie din cauza situației din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americane și israeliene împotriva Iranului.

Indigo

Compania aeriană a declarat că monitorizează actualizările regionale.

Japan Airlines

Japan Airlines a anulat un zbor sâmbătă de la Tokyo Haneda la Doha, precum și un zbor de întoarcere pe 1 martie, a declarat Nikkei.

Lufthansa

Compania suspendat zborurile către și dinspre Tel Aviv în Israel, Beirut în Liban și Oman până pe 7 martie și zborurile către și dinspre Dubai sâmbătă și duminică.

De asemenea, au adăugat că nu vor zbura prin spațiul aerian israelian, libanez, iordanian, irakian și iranian până pe 7 martie.

Norwegian Air

Compania nordică și-a suspendat toate zborurile din și către Dubai de sâmbătă.

Qatar Airways

Compania a suspendat temporar zborurile către și din Doha, după ce și-a închis spațiul aerian.

Tarom

Operatorul aerian național TAROM a suspendat temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv, în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv.

Turkish Airlines

Toate zborurile către Qatar, Kuweit, Bahrein, Emiratele Arabe Unite și Oman au fost anulate sâmbătă.

La fel, toate zborurile către Liban, Siria, Irak, Iran și Iordania au fost anulate până pe 2 martie.

Virgin Atlantic

Virgin Atlantic a anunțat că va evita temporar spațiul aerian irakian, ceea ce va duce la o redirecționare prealabilă a zborurilor sale și a anulat serviciul VS400 de la Londra Heathrow la Dubai sâmbătă.

Wizz Air

Coompania a suspendat zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până pe 7 martie. Totodată, Wizz Air a adăugat că deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri ar putea fi ajustat pe măsură ce situația evoluează.