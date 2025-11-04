Război între giganții Pfizer și Novo Nordisk pentru a prelua o companie care dezvoltă medicamente pentru slăbit. Ultima ofertă a ajuns la 10 miliarde de dolari

Logo-ul companiei americane de biotehnologie Metsera Inc., afișat pe ecranul unui smartphone, pe 15 octombrie 2025. FOTO: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Lupta dintre giganții din domeniul farmaceutic Pfizer și Novo Nordisk pentru achiziționarea companiei Metsera, dezvoltatoare de medicamente împotriva obezității, s-a intensificat marți, când ambele companii au prezentat oferte îmbunătățite, Metsera afirmând că oferta de 10 miliarde de dolari primită de la Novo este superioară, scrie Reuters.

Pfizer, care marți și-a majorat prognoza de profit pentru întregul an, oferă acum până la 8,1 miliarde de dolari. Producătorul de medicamente cu sediul în New York are acum la dispoziție două zile lucrătoare în care poate negocia cu Metsera modificarea termenilor și condițiilor acordului.

Pentru Pfizer, după eșecurile interne în acest domeniu, tranzacția reprezintă o mișcare strategică pe piața tratamentelor pentru obezitate, care, potrivit estimărilor unor analiști, va ajunge la 150 de miliarde de dolari până la începutul anilor 2030. Compania se confruntă, de asemenea, cu scăderea vânzărilor de produse COVID-19 și cu expirarea iminentă a brevetelor pentru medicamentele cu vânzări mari.

Luna trecută, Novo Nordisk a lansat o ofertă nesolicitată, mai mare, pentru Metsera, care acceptase deja să fie achiziționată de Pfizer în septembrie, într-o tranzacție evaluată la 7,3 miliarde de dolari.

Novo, care a dominat piața produselor pentru slăbit, a fost supusă unei presiuni intense din partea rivalului Eli Lilly, al cărui produs Zepbound a depășit medicamentul Wegovy al producătorului danez de medicamente.

Acțiunile Pfizer au crescut cu 1% la începutul tranzacționării, în timp ce Metsera a înregistrat un salt de 16%, cotația unei acțiuni ajungând la 70,30 dolari.

Pfizer a intentat două procese împotriva Metsera, împotriva consiliului de administrație al acesteia și împotriva Novo Nordisk.

Primul proces, intentat vineri, susține că oferta Novo încalcă acordul de fuziune al Pfizer și încearcă să ocolească procedura antitrust. Pfizer solicită instanței să împiedice Metsera să rezilieze acordul, audierea fiind programată pentru marți.

Al doilea proces susține că tranzacția propusă ar sufoca concurența pe piețele medicamentelor GLP-1, ceea ce ar constitui monopolizare și conspirație în conformitate cu legea antitrust din SUA. Novo a respins acuzațiile Pfizer și afirmă că a respectat cu strictețe toate restricțiile prevăzute în acordul de fuziune cu Pfizer.

Rezultate optimiste

Pfizer și-a majorat prognoza de profit pe 2025 pentru al doilea trimestru consecutiv și se așteaptă acum să câștige între 3,00 și 3,15 dolari pe acțiune, în creștere față de estimarea anterioară, de 2,90-3,10 dolari, analiștii estimând 3,04 dolari, potrivit datelor LSEG (bursa de la Londra).

Pfizer a raportat, de asemenea, un profit ajustat pentru al treilea trimestru de 87 de cenți pe acțiune, depășind cu 24 de cenți estimările analiștilor.

Rezultatele trimestriale au fost susținute de inițiativele de reducere a costurilor ale CEO-ului Albert Bourla, lansarea de noi produse și cererea stabilă pentru medicamentele consacrate, care au contribuit la compensarea scăderii vânzărilor de produse COVID, care generează doar o fracțiune din veniturile din perioada pandemiei.

Vânzările Paxlovid au scăzut cu 55%, în timp ce vânzările Comirnaty, vaccinul dezvoltat împreună cu BioNTech, au scăzut cu 20%, în mare parte din cauza ratelor de infectare mai mici și a recomandării mai restrânse a vaccinului COVID-19 în SUA, care a redus populația eligibilă.

Puterea afacerilor comerciale ale Pfizer și progresul continuu în eforturile de reducere a costurilor vor determina probabil starea de spirit până la sfârșitul anului, a declarat analistul Evan Seigerman de la BMO Capital Markets.

Luna trecută, Pfizer a devenit prima companie farmaceutică importantă care a semnat un acord cu administrația Trump pentru a reduce prețul medicamentelor sale eliberate pe bază de rețetă în cadrul programului guvernamental Medicaid, în schimbul unei reduceri tarifare pe o perioadă de trei ani.

CEO-ul Albert Bourla a declarat că acordul va oferi „o mai mare claritate” activității companiei.

Vânzările anticoagulantului Eliquis, pe care Pfizer îl comercializează împreună cu Bristol Myers, au crescut cu 22%, până la 2,02 miliarde de dolari, în al treilea trimestru, în timp ce vânzările de medicamente pentru boli de inimă, comercializate sub numele de Vyndaqel și Vyndamax, au crescut cu 7%, până la 1,59 miliarde de dolari.

Vânzările totale pentru trimestru trei au scăzut cu 6%, ajungând la 16,65 miliarde de dolari, dar au depășit așteptările medii ale analiștilor, care se ridicau la 16,58 miliarde de dolari.