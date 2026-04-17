ULTIMA ORĂ Războiul din Iran „ar trebui să se termine în curând”, anunță Trump. „Suntem foarte aproape de a încheia un acord”

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că se va ajunge în curând la un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul și a îndemnat gruparea Hezbollah, aliniată Teheranului, să înceteze focul, în contextul în care a intrat în vigoare o armistițiu de 10 zile între Liban și Israel, scrie vineri Reuters.

Liderul de la Casa Albă a declarat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite și Iran ar putea avea loc în acest weekend și că este posibilă prelungirea armistițiului cu două săptămâni, dar că acest lucru s-ar putea să nu fie necesar, întrucât Teheranul dorește un acord.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a declarat Trump reporterilor în fața Casei Albe, adăugând că, dacă se va ajunge la un acord și acesta va fi semnat în Islamabad, s-ar putea să se deplaseze acolo cu această ocazie.

„Aveam cea mai puternică armată din întreaga lume”

Câteva ore mai târziu, în timp ce se afla în Las Vegas, Trump a mers mai departe, afirmând că războiul „ar trebui să se încheie destul de curând”.

„A fost perfect. Este perfect. Aceasta era puterea pe care o aveam. Aveam cea mai puternică armată din întreaga lume”, a declarat președintele SUA, citat de CNBC.

Războiul cu Iranul este nepopular în Statele Unite și i-a creat lui Trump probleme politice cu doar câteva luni înainte de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din SUA.

Atacul SUA-Israel asupra Iranului, care a început pe 28 februarie, a declanșat cel mai grav șoc al prețului petrolului din istorie și a dus la o revizuire în jos a perspectivelor Fondului Monetar Internațional privind economia globală și la un avertisment că un conflict prelungit ar putea împinge lumea la un pas de recesiune.

Progrese în negocierile mediate de Pakistan

O sursă pakistaneză implicată în medierea dintre SUA și Iran a declarat vineri că s-au înregistrat progrese în diplomația din culise și că o viitoare întâlnire între cele două părți ar putea duce la semnarea unui acord.

Washingtonul și Teheranul ar urma să semneze mai întâi un memorandum de înțelegere, urmat de un acord în termen de 60 de zile, a precizat sursa pentru Reuters.

„Acordul detaliat va veni mai târziu. Ambele părți sunt de acord în principiu. Detaliile tehnice vor veni mai târziu”, a spus sursa, vorbind sub condiția anonimatului.

O sursă diplomatică a declarat că mediatorul pakistanez cheie, șeful armatei, mareșalul Asim Munir, a purtat discuții la Teheran începând de miercuri și a făcut progrese în privința „problemelor spinoase”.

Prețul țițeiului scade pe fondul speranțelor unui acord

Prețurile petrolului au scăzut la deschiderea pieței vineri, iar acțiunile asiatice se îndreptau spre a doua săptămână de creșteri puternice, pe fondul optimismului că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea apropia de final, chiar dacă strâmtoarea Ormuz, o arteră maritimă pentru o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze, rămâne practic închisă.

Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut la 98,17 dolari pe baril vineri dimineața, în timp ce contractele futures pe țițeiul West Texas Intermediate din SUA au scăzut la 93,47 dolari pe baril, reducând câștigurile înregistrate în sesiunea anterioară.

Franța și Marea Britanie vor prezida vineri o reuniune a aproximativ 40 de țări, menită să semnaleze Statelor Unite că unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi, mulți dintre ei criticați de Trump pentru lipsa de acțiune, sunt gata să ajute la restabilirea navigației în condiții normale în Strâmtoarea Ormuz, odată ce condițiile o vor permite.

Iranul a închis în mare parte strâmtoarea pentru navele care nu sunt ale sale, iar Washingtonul a impus săptămâna aceasta un blocaj asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene.

Analiștii au afirmat că blocajul ar putea împiedica aproximativ 2 milioane de barili pe zi de țiței iranian să ajungă la principalul său cumpărător, China.

Doar un număr redus de nave au trecut prin strâmtoare de la începutul războiului, comparativ cu o medie de peste 130 pe zi înainte de conflict.

Speranțe pentru „discuții semnificative”

Armistițiul din Liban a intrat în vigoare joi, iar Trump a declarat că a vorbit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu omologul său libanez Joseph Aoun și că intenționează să-i invite la Casa Albă pentru „discuții semnificative” care ar putea avea loc în următoarea săptămână sau două.

Iranul a insistat că orice acord de pace ar trebui să acopere și luptele din Liban. Armistițiul a făcut parte dintr-un acord încheiat cu SUA și mediat de Pakistan, a relatat presa iraniană, citând un purtător de cuvânt al ministerului de Externe.

„Poate că a fost o zi istorică pentru Liban. Se întâmplă lucruri bune!!!” a spus Trump pe rețeau sa de socializare joi seara. Într-o postare anterioară, el a îndemnat Hezbollah să respecte armistițiul.

„Sper ca Hezbollah să se comporte frumos și bine în această perioadă importantă. Va fi un moment MINUNAT pentru ei dacă o vor face. Gata cu uciderile. Trebuie să avem în sfârșit PACE!”, a spus el.

Conflictul dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran, în Liban a fost reaprins de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Hezbollah a deschis focul în sprijinul Teheranului pe 2 martie, provocând o ofensivă israeliană în Liban care, potrivit autorităților, a ucis 2.000 de oameni, la 15 luni după ultimul lor conflict major.

Armistițiul Israel-Liban

Focuri de armă de sărbătoare au răsunat în unele părți ale Beirutului când ceasul a bătut miezul nopții joi, pentru a marca începutul armistițiului, iar martorii au auzit explozii de la rachetele lansate în semn de sărbătoare, ceea ce a determinat o avertizare de siguranță și amenințarea cu arestări din partea armatei libaneze.

Dar pauza în ostilități a rămas fragilă, armata raportând vineri dimineață că Israelul încălcase deja armistițiul cu bombardamente intermitente asupra mai multor sate din sudul Libanului.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei israeliene, care declarase anterior că forțele sale rămân desfășurate în zonă, într-o acțiune descrisă de un purtător de cuvânt ca fiind un răspuns la activitatea continuă a militanților Hezbollah.

Hezbollah a publicat joi o declarație detaliată privind operațiunile sale militare împotriva Israelului, în care a menționat că ultimul atac a avut loc cu 10 minute înainte de intrarea în vigoare a armistițiului.

Armistițiul era „esențial, urgent necesar și o cerință împărtășită de toți”, a declarat Bilal Lakkiss, un înalt oficial al Hezbollah, pentru NBC News înainte de începerea armistițiului, dar a spus că grupul nu va da curs cererii Israelului de a se dezarma „decât într-un cadru legat de o viziune mai largă asupra securității naționale”.

Ambițiile nucleare ale Iranului, problema pe care nu au căzut la un acord final

Ambițiile nucleare ale Teheranului au constituit un subiect de conflict la discuțiile de la Islamabad de weekendul trecut, unde SUA au propus o suspendare de 20 de ani a tuturor activităților nucleare ale Iranului. Teheranul a sugerat o suspendare de trei până la cinci ani, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Trump a declarat joi că Iranul s-a oferit să nu dețină arme nucleare pentru mai mult de 20 de ani. Iranul a cerut ridicarea sancțiunilor internaționale, iar Washingtonul a insistat ca orice uraniu puternic îmbogățit să fie îndepărtat din Iran.

Două surse iraniene au declarat că există semne ale unui compromis privind stocul de uraniu puternic îmbogățit, Teheranul luând în considerare transportarea unei părți din acesta în afara țării.