Războiul a expus o țintă de „generație următoare” și ridică semne de întrebare despre perspectivele Golfului ca superputere în domeniul AI

Atacurile lansate de forțele Iranului asupra centrelor comerciale de date, despre care se crede că sunt o premieră în istoria războaielor, au lăsat luni dimineață milioane de oameni din orașe ca Dubai și Abu Dhabi fără posibilitatea de a plăti pentru un taxi, de a-și comanda mâncare sau de a-și verifica situația din conturile bancare pe aplicațiile mobile, a scris The Guardian într-o analiză.

Deși este neclar dacă a existat un impact militar al atacurilor lansate de forțele iraniene asupra centrelor de date ale Amazon, loviturile au dus războiul direct în viața celor 11 milioane de oameni din Emiratele Arabe Unite (EAU), unde 9 din 10 persoane sunt cetățeni străini. Compania americană de tehnologie le-a recomandat clienților să își securizeze datele în afara regiunii.

Poate mai important, atacurile lansate asupra acestei ținte de război de „generație următoare” ridică acum semne de întrebare în ceea ce privește perspectivele planurilor din EAU și ale investițiilor străine de miliarde de dolari pentru a exploata ceea ce speră să fie „noul petrol” – inteligența artificială (AI).

„EAU își dorește cu adevărat să fie un jucător major în domeniul AI”, a declarat Chris McGuire, expert în concurență în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei, care a făcut parte din consiliul de securitate al Casei Albe în administrația Biden.

„Guvernul lor are o convingere foarte puternică în ceea ce privește această tehnologie, probabil mai puternică decât orice alt guvern din lume, iar dacă vor începe să apară întrebări de securitate în legătură cu asta, atunci va trebui să le rezolve foarte repede, cumva”, a adăugat expertul american.

EAU, pe locul 44 în topul costului unitar per watt pentru construcția de centre de date

Un centru de date este conceput pentru stocarea, gestionarea și operarea datelor digitale, iar pentru o putere semnificativ mai mare este nevoie de o aprovizionare rapidă și constantă cu energie electrică foarte ieftină.

EAU, care încearcă să se diversifice dincolo de combustibilii fosili, a arătat că are aceste resurse din belșug, alături de un fond suveran imens, gata să investească și să subvenționeze proiecte.

Conform Global Data Centre Index al Turner & Townsend, costul global total al construcției centrelor de date a crescut cu 5,5% în 2025, însă EAU se află pe locul 44, din 52, în clasamentul celor mai ridicate costuri unitare pe watt.

În plus, grație geografiei, EAU este un punct critic pentru cablurile submarine, oferind acces între Europa și Asia. Apoi, mai există și argumentul geopolitic, deoarece SUA este dornică să țină statele din Golf departe de tehnologia chineză.

McGuire consideră că evenimentele din Orientul Mijlociu ar putea fi cruciale.

„Dacă vom avea centre de date la scară largă construite în Orientul Mijlociu, va trebui să luăm destul de în serios modul în care le protejăm”, a spus el. „Poate că asta înseamnă apărare antirachetă pentru centrele de date”, a conchis McGuire.