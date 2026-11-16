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Actualitate

„Războiul culorilor alb-roșu” între primele două rețele private din medicina românească

Răzvan Filip
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Rețeaua Regina Maria a anunțat că a câștigat procesul cu clinicile Sfânta Maria ale MedLife. Ce a decis instanța și cum răspunde MedLife.

Joi, 12 noiembrie, Rețeaua Regina Maria a anunțat într-un comunicat că a câștigat un proces de concurență neloială și proprietate intelectuală împotriva clinicilor Sfânta Maria, parte din grupul MedLife.

HotNews a contactat și rețeaua MedLife. Am studiat istoricul legal ca să descriem publicului tabloul acestui conflict mai puțin obișnuit între mari rețele de sănătate, care de regulă evită să intre în coliziune, mai ales în zona imaginii.