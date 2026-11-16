„Războiul culorilor alb-roșu” între primele două rețele private din medicina românească

HotNews a contactat și rețeaua MedLife. Am studiat istoricul legal ca să descriem publicului tabloul acestui conflict mai puțin obișnuit între mari rețele de sănătate, care de regulă evită să intre în coliziune, mai ales în zona imaginii.

Joi, 12 noiembrie, Rețeaua Regina Maria a anunțat într-un comunicat că a câștigat un proces de concurență neloială și proprietate intelectuală împotriva clinicilor Sfânta Maria, parte din grupul MedLife.

Rețeaua Regina Maria a anunțat că a câștigat procesul cu clinicile Sfânta Maria ale MedLife. Ce a decis instanța și cum răspunde MedLife.

Locul 1 și locul 2

MedLife și Regina Maria sunt cei mai importanți jucători de pe piața serviciilor medicale private din România. MedLife este lider de piață, înregistrând o cifră de afaceri de 3,173 miliarde de lei în 2025, iar Regina Maria ocupă locul doi în același clasament, cu o cifră de afaceri de 3 miliarde de lei în același an, conform unei analize economedia.ro,

Regina Maria este operată de compania Centrul Medical Unirea SRL. Clinicile Sfânta Maria sunt operate de Anima Specialty Medical Services SRL, firmă controlată în proporție de 99% de Med Life SA, conform datelor de la Registrul Comerțului.

Cum a început conflictul

Ani la rând, Regina Maria și Sfânta Maria s-au deosebit între ele prin culoarea siglei: roșu pentru Regina Maria, albastru pentru Sfânta Maria.

În octombrie 2022, clinicile Sfânta Maria au trecut și ele la roșu. Un an mai târziu, Regina Maria a dat rețeaua concurentă în judecată, acuzând-o de concurență neloială (dosarul 28196/3/2023), inclusiv prin folosirea simbolurilor Regina Maria în reclame online care promovau, de fapt, clinicile Sfânta Maria.

„Se observă o stilistică convergentă și extrem de similară brandului «Regina Maria»”, a confirmat Tribunalul București, în aprilie 2025, schimbarea de identitate.

Pe 12 noiembrie 2026, Regina Maria a declarat că a câștigat procesul într-un comunicat oficial transmis presei. Rețeaua a anunțat în document că, în urma deciziei, clinicile Sfânta Maria vor fi „obligate să renunțe la elementele respective de branding și să-și modifice identitatea vizuală”. Comunicatul complet poate fi citit aici.

Ce arată, de fapt, documentele din dosar

Dar hotărârile instanțelor au un obiect mai restrâns. Decizia din primă instanță (Tribunalul București) arăta în aprilie 2025 că acțiunea rețelei a fost admisă „în proporție de 33,33%”, clinicile Sfânta Maria fiind obligate să renunțe la combinația roșu pe alb din siglă.

„Interzice pârâtelor să folosească denumirea «Regina Maria» în lista cuvintelor cheie pentru serviciile de publicitate online precum Google Ads, precum și în cadrul oricăror alte materiale online de promovare a serviciilor MedLife prin asociere cu semnul «Regina Maria»”, continuă hotărârea 458/2025 a Tribunalului București.

MedLife a contestat hotărârea, dar Curtea De Apel București i-a respins contestația pe 14 octombrie 2026.

S-a încălcat dreptul la marcă

Numai că și rețeaua Regina Maria a avut refuzuri din partea instanței. Tribunalul București a respins solicitarea Regina Maria de a-i interzice lui MedLife folosirea denumirii „Rețeaua Medicală Sfânta Maria”, precum și cererea de anulare a mărcilor „Sfânta Maria” înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Consecința este că rețeaua „Sfânta Maria” poate folosi, în continuare, numele „Sfânta Maria”.

Aceeași instanță a admis totuși că, după rebrandingul din 2022, rețelei Regina Maria i s-a încălcat dreptul la marcă.

„Pârâtele încalcă dreptul la marcă al Reclamantei prin folosirea în comunicarea publică online a semnului «Rețeaua Medicală Sfânta Maria», cu aceeași paletă cromatică alb/roșu și identitate la nivelul elementelor dominante verbale si figurative”, mai arată hotărârea 458/2025.

În cursul procesului de apel, cele două părți au interpretat și descris în mod diferit argumentele Tribunalului București. Conform unei încheieri a Curții de Apel București din data de 29.06.2026, MedLife a susținut că singura problemă identificată de prima instanță a fost utilizarea culorii roșii în cadrul siglei „Sfânta Maria”. În schimb, Regina Maria a susținut că instanța ar fi constatat o copiere integrală a simbolurilor sale.

Istoria unei lupte pentru nume și culori

Documentele din registrul OSIM consultate de HotNews arată că disputa e mai veche decât procesul început în toamna anului 2023.

În februarie 2016, Bahtco Invest – companie din grupul MedLife care deține aproximativ 1% din acțiunile clinicilor Sfânta Maria – a cerut înregistrarea mărcii „SM Sfânta Maria” în roșu și negru, dar și-a retras cererea ulterior.

În septembrie 2016, rețeaua Regina Maria a cerut la rândul ei înregistrarea a două mărci: „Sfânta Maria” și „Regina Maria Sfânta Maria”. Ambele cereri au fost retrase și ele.

Rebrandingul clinicilor Sfânta Maria din 2022, înregistrat în registrul online de mărci al OSIM cu numărul de depozit M 2022 07407, apare în stadiul de „opoziție în curs”. Pe 31 iulie 2026, cu trei luni înainte de hotărârea Curții de Apel, aceeași Bahtco Invest a depus cerere pentru o marcă nouă: „Centrele Medicale Sfânta Maria”, în culorile alb, verde și negru. Ea figurează în platforma OSIM în stadiul de „în așteptare observații”.

„Ultimul cuvânt îl va avea Înalta Curte”

Potrivit unui punct de vedere transmis la cererea redacției HotNews, prin casa de avocatură Stoica & Asociații, MedLife a declarat recurs.

„MedLife respectă hotărârile judecătorești, iar ajustarea logo-ului nu va avea niciun efect pentru pacienți, care vor găsi aceleași clinici, aceiași medici și același nume. Ultimul cuvânt în litigiul privind clinicile Sfânta Maria îl va avea Înalta Curte de Casație și Justiție, nu un comunicat de presă”, au declarat avocații MedLife pentru HotNews.

Ei mai susțin că Regina Maria a fost sancționată în mod repetat pentru reclame și invocă „15 decizii și sancțiuni în 11 ani”, primite în urma unor sesizări făcute chiar de MedLife.

Punctul de vedere transmis de MedLife poate fi citit integral aici.

O dispută mai largă

Conflictul dintre cei doi coloși ai sănătății private continuă și în alte dosare. În ianuarie 2026, MedLife a obligat Regina Maria, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București în dosarul 42152/3/2024, „să înceteze promovarea, în orice mod și pe orice canal, a Rețelei Private de Sănătate Regina Maria prin mesaje publice cu superlative de tipul «cel mai bun medic sau expresii similare»”.

În octombrie 2026, însă, MedLife a pierdut în primă instanță un proces (dosarul 28962/3/2023) în care ceruse anularea mai multor mărci Regina Maria, fiind obligată să achite cheltuieli de judecată în valoare de 240.000 lei.

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