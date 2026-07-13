Războiul declarațiilor PSD-PNL, faza pe președinți: Bolojan și Grindeanu, prezenți la TV la aceeași oră

Noua rundă de discuții de la Palatul Cotroceni între partidele fostei coaliții nu s-au soldat cu o soluție pentru depășirea crizei guvernamentale, prilejuind doar noi atacuri între PSD, pe de o parte, PNL și USR, de cealaltă. În mod previzibil, duelul declarațiilor va continua și în cursul acestei seri, în condițiile în care liderii PNL și PSD, Ilie Bolojan, respectiv Sorin Grideanu, sunt invitații unor emisiuni TV.

Ambele emisiuni vor începe la aceeași oră, 21.00. Sorin Grindeanu este invitat la România TV, iar Ilie Bolojan în studioul postului B1 TV.

Discuțiile partidelor cu Nicușor Dan a avut loc în contextul în care președintele a primit două variante de premier dinspre partide – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – însă a declarat că nu îl va nominaliza pe niciunul, pe motiv că nu au asigurată majoritatea necesară de voturi.

Întâlnirea a durat circa două ore și s-a încheiat fără a se contura o soluție pentru un nou guvern, potrivit surselor HotNews din partide.

Șansele pentru învestirea unui nou guvern până la finalul lui iulie sunt aproape excluse, au declarat aceleași surse.

În întâlnirea de la Cotroceni s-a discutat și despre PNRR, fără a se conveni asupra momentului convocării unei sesiuni extraordinare a parlamentului în care să se aprobe actele normative asumate prin acest program. Surse participante la discuții susțin însă că PSD ar condiționa votul pentru legile PNRR de demisia lui Ilie Bolojan.

Înaintea întâlnirii de astăzi, surse HotNews din Administrația Prezidențială au vorbit despre două variante de lucru. Prima, desemnarea unui premier agreat de toți cei de la masa discuțiilor, cu un guvern format din toate partidele fostei Coaliții. Un al doilea scenariu este cel al unui guvern minoritar, caz în care să fie semnat un acord care să cuprindă o listă de priorități cu termene clare de îndeplinire.