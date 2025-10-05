Războiul din Gaza scurtcircuitează turneul mondial al lui Robbie Williams. Concertul din Instanbul, anulat din motive de „siguranță publică”

Cântărețul britanic Robbie Williams avea programat ultimul show din turneul mondial pentru data de 7 octombrie, la Instabul, potrivit The Independent. Fostul solist al trupei Take That și-a anunțat fanii, sâmbătă, pe Instagram că îi pare „extrem de rău” că nu va mai avea loc concertul.

Concertul din 7 octombrie era programat să aibă loc la doi ani de la atacul Hamas asupra comunităților din sudul Israelului, care a dus la ofensiva militară a Israelului în Gaza, notează Reuters.

„Autoritățile locale au anulat spectacolul, în interesul siguranței publice”, a scris Williams. „Ultimul lucru pe care l-aș vrea vreodată să-l fac este să pun în pericol siguranța fanilor mei – siguranța și securitatea lor sunt pe primul loc.”

Bubilet, compania care se ocupă de vânzarea biletelor, a declarat că a anulat concertul la cererea Biroului Guvernatorului din Istanbul. Autoritatea nu a făcut declarații publice.

Artistul în vârstă de 51 de ani a început turneul în luna mai, susținând concerte în orașe precum Edinburgh, Londra, Amsterdam, Berlin, Helsinki și Atena.

Potrivit The Sun, concertul din Turcia, , o țară predominant musulmană, a fost anulat din cauza temerilor legate de amenințările venite pe fondul sprijinului acordat în trecut de artist Israelului, unde a susținut concerte.

Williams este căsătorit cu Ayda Field Williams, născută în Turcia, care are origini evreiești.

The Jerusalem Post relatează că anularea concertului vine după câteva zile în care pe rețelele de socializare din Turcia internauții l-au catalogat pe Williams „un sionist” care „susține autorii genocidului”.

Timp de câteva zile, conturile de social media turcești și ONG-urile pro-Gaza au cerut anularea evenimentului, scrie și Reuters.