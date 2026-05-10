Războiul din Iran „nu s-a terminat”, mai trebuie scos uraniul de acolo, spune Netanyahu

Războiul din Iran „nu s-a terminat”, întrucât mai trebuie încă „retrase din Iran” stocurile de uraniu îmbogăţit, a declarat prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu pentru canalul american de televiziune CBS, potrivit unui extras din interviu difuzat duminică, transmite AFP.

Războiul „a permis îndeplinirea multor lucruri, dar nu s-a terminat, pentru că rămân încă materiale nucleare – uraniu îmbogăţit – care trebuie retrase din Iran”, a spus Benjamin Netanyahu, adăugând că rămân totodată și „instalaţii de îmbogăţire de destructurat”.

Întrebat dacă ştie cum se poate „extrage” uraniul din Iran, liderul israelian a declarat: „O să mergem acolo şi o să-l luăm”.

„Este ceea ce preşedintele Trump mi-a spus: „Vreau să mergem acolo”. Şi cred că este posibil fizic. Nu asta este problema. Dacă ajungem la un acord, o să mergem acolo şi o să-l luăm. De ce nu? E cea mai bună soluţie”, a adăugat Netanyahu.

Într-un interviu difuzat separat duminică în SUA, preşedintele american Donald Trump a afirmat: „Vom sfârşi prin a-l recupera (uraniul), îl ţinem sub observaţie”.

„Dacă cineva se apropie de acel loc, vom şti şi-l vom arunca în aer”, a adăugat Trump în declaraţiile făcute pentru jurnalista independentă Sharyl Attkisson.

Soarta uraniului îmbogăţit deţinut de Iran este una din problemele-cheie aflate în centrul discuţiilor între Teheran şi Washington în vederea unei păci durabile.

Ultimele date publice disponibile datează chiar dinaintea războiului de 12 zile din iunie 2025.

Potrivit inspectorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul dispunea atunci de 441 kg de uraniu îmbogăţit până la 60%, aproape de pragul de 90% care ar permite fabricarea bombei nucleare, de 180 kg de uraniu îmbogăţit la 20% şi peste 6.000 de kg de uraniu îmbogăţit la 5%.

Stocurile de 60% se aflau în trei amplasamente: Fordo, Natanz şi Isfahan.

După loviturile israeliano-americane din iunie 2025, iar apoi după cele din acest an, soarta acestor stocuri rămâne incertă în absenţa inspecţiilor AIEA: este uraniul îngropat, aşa cum susţine Teheranul? A fost mutat sau distrus o parte din el?

„Dacă Agenţia pentru Energie Atomică se va ocupa (de recuperarea uraniului), ne convine şi nouă”, a declarat secretarul american pentru energie, Chris Wright, într-un alt interviu acordat postului CBS, duminică dimineaţă.