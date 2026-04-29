Războiul din Iran și criza carburantului pun sub semnul întrebării planurile companiilor aeriene pentru vacanța de vară

Companiile aeriene europene se confruntă cu cea mai mare provocare de la pandemia COVID, într-un moment în care războiul din Iran scumpește prețul carburantului și amenință vacanțele de vară, scrie Reuters.

Până acum, operatorii au reușit în mare măsură să facă față crizei energetice, chiar dacă prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu aproape 84% de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Dar ar putea să se confrunte cu penurii dacă războiul nu se încheie în curând.

„Există riscul să asistăm la raționalizarea aprovizionării cu combustibil, în special în Asia și Europa”, a declarat marți pentru Reuters Willie Walsh, directorul Asociației Internaționale de Transport Aerian, adăugând totuși că, deocamdată, aprovizionarea este suficientă.

Walsh a spus totuși că situația nu este încă la fel de gravă pentru operatori precum situația din timpul pandemiei COVID din 2020, care a dus la prăbușirea cererii și la pierderi de sute de miliarde de dolari pentru sectorul aviației.

„Ceea ce vedem aici este, de fapt, o problemă de costuri pentru companiile aeriene. Cererea de bază pentru aviație rămâne robustă, iar acest lucru este pozitiv”, a spus el.

O „alertă timpurie”

Războiul a afectat acțiunile companiilor aeriene, în condițiile în care negocierile intermediate de Pakistan nu au dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz, esențială pentru normalizarea fluxurilor globale de petrol și gaze, în contextul celei mai grave crize energetice din ultimele decenii.

Companiile aeriene avertizează acum că perspectivele sunt din ce în ce mai sumbre, deoarece oamenii amână rezervările de călătorie sau își fac planuri mai aproape de casă pentru a evita potențialele perturbări și tarifele mai mari.

Ministra suedeză a Energiei, Ebba Busch, a lansat marți o „alertă timpurie” cu privire la posibile penurii de combustibil pentru avioane, în ciuda aprovizionării bune din prezent, sfătuind suedezii să-și analizeze cu atenție planurile de călătorie.

Unii sunt optimiști

Cu toate acestea, directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a minimalizat îngrijorările.

„Considerăm că riscul unei întreruperi a aprovizionării este în scădere”, a declarat el pentru Reuters, făcând referire la discuțiile purtate cu furnizorii din întreaga Europă la începutul săptămânii.

Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene low-cost europene Wizz Air, a declarat luni că rezervările pentru vara aceasta sunt numeroase.

Cu toate acestea, easyJet și operatorul turistic TUI au anunțat scăderi ale rezervărilor anticipate și au emis avertismente privind profitul în ultimele săptămâni.

Varadi a avertizat, între timp, că nici încetarea conflictului nu ar rezolva rapid problema prețurilor ridicate la combustibil.

„Chiar dacă războiul din Iran se va opri, nu cred că prețul combustibilului va reveni la nivelul de acum două luni”, a declarat el reporterilor la Londra.

Air France-KLM, proprietarul British Airways, și Lufthansa urmează să raporteze rezultatele pentru primul trimestru începând din această săptămână. Toate aceste companii au majorat prețurile și au redus capacitatea de zbor ca răspuns la război.

Câștigători și perdanți

Companiile aeriene din Golf au fost cele mai afectate, datele companiei Cirium Ascend arătând că zborurile operatorilor din Orientul Mijlociu au scăzut cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut în martie, în timp ce rezervările pentru trimestrul al doilea și al treilea cu conexiuni prin principalele hub-uri din Golf au scăzut cu 42,5%.

Cu toate acestea, capacitatea globală de transport de pasageri rămâne în creștere cu aproape 2% în 2026 față de 2025, se arată în raport, ceea ce subliniază o reziliență mai mare.

Criza a afectat însă marjele de profit și a accentuat decalajul dintre operatorii mai slabi și cei mai puternici.

Unii au reușit să evite impactul.

Compania aeriană națională a Finlandei, Finnair, a declarat că, până în prezent, criza a avut un impact net pozitiv, datorită creșterii cererii pentru zborurile sale către Asia.