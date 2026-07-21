Războiul din Orientul Mijlociu se extinde. Rebelii Houthi blochează petrolul saudit, amenințând cu un nou front în conflictul SUA-Iran

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Teheran, au declarat luni că impun o blocadă navală asupra Arabiei Saudite în Marea Roșie, deschizând astfel un potențial nou front împotriva Statelor Unite în războiul cu Iranul, punând presiune pe aprovizionarea globală cu energie și a comerțului dincolo de Golful Persic, scrie Reuters.

Arabia Saudită este cel mai mare exportator de petrol din lume, conform AFP. Acest lucru amenință capacitatea regatului de a ocoli Strâmtoarea Ormuz, care este și ea blocată.

Noua escaladare survine după una dintre cele mai sângeroase perioade din război pentru trupele americane. Pentagonul a identificat luni doi soldați americani care au fost uciși vineri, când Iranul a atacat o bază americană din Iordania, precizând totodată că au fost găsite rămășițe neidentificate care ar putea aparține unui al treilea soldat dat dispărut în misiune.

În alt context, un al patrulea militar a fost ucis în nordul Irakului în timpul „detonării controlate a muniției neexplodate provenind de la o dronă iraniană de atac doborâtă”.

La puțin mai mult de o lună de la semnarea protocolului de înțelegere care urma să conducă la pace, Donald Trump a afirmat că Iranul va plăti „de mai multe ori” prețul fiecărui soldat american ucis în Orientul Mijlociu, în timp ce Teheranul a considerat că se confruntă cu „un război total”, notează AFP.

De la începutul conflictului, 17 militari americani și-au pierdut viața și aproape 100 au fost răniți, conform Pentagonului.

Arabia Saudită va „răspunde cu forță”

După ce rebelii yemeniți și-au anunțat blocada, coaliția condusă de Arabia Saudită din Yemen a declarat într-un comunicat că va răspunde cu forța și că a început să pună în aplicare măsuri de protecție pentru navele sale care tranzitează strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută cheie de export pentru petrolul saudit după închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz.

Houthi au făcut acest anunț în ciuda semnalelor că Teheranul și Washingtonul doresc să reia dialogul diplomatic pentru a opri un ciclu de atacuri din ce în ce mai grave, care a distrus aproape în totalitate un acord provizoriu semnat luna trecută.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat că mediatorii au prezentat „propuneri” către Teheran, semnalând că contactele diplomatice rămân active, dar nu a oferit detalii.

Fluctuații ale prețului la petrol

Prețurile petrolului au crescut pentru scurt timp după declarația Houthi, dar ulterior au scăzut din nou, pe măsură ce traderii au păstrat speranța unui progres diplomatic. Costul asigurării pentru transportul mărfurilor prin Marea Roșie a crescut din cauza riscurilor sporite pentru transportul maritim comercial.

Iranul a exercitat presiuni asupra grupării Houthi să închidă strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta de acces către Marea Roșie, în cazul în care SUA ar continua să atace infrastructura energetică iraniană.

O închidere completă a strâmtorii ar reduce oferta globală de petrol cu 7%, deoarece ar împiedica majoritatea exporturilor de petrol saudite să părăsească regiunea. Această perturbare s-ar adăuga la reducerea masivă a fluxurilor de petrol cauzată de războiul din Golf, care a redus deja livrările cu 10% din oferta globală.

În declarația lor, forțele armate ale Houthi au afirmat că declară „un embargo maritim împotriva inamicului criminal saudit, pe baza principiului «ochi pentru ochi», cu efect imediat”, ca răspuns la ceea ce au numit „un asediu nedrept și opresiv” impus Yemenului de către saudiți.

Ce eforturi diplomatice se fac

Un înalt oficial iranian a declarat luni pentru Reuters că Teheranul a primit o propunere din partea mediatorilor pentru o încetare a focului de 10 zile, în efortul de a salva acordul provizoriu, menit să pregătească terenul pentru un acord durabil care să pună capăt războiului început pe 28 februarie cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Nici ministerul, nici oficialul care a vorbit cu Reuters nu au oferit detalii cu privire la presupusele discuții privind acest armistițiu.

Două surse din cadrul guvernului pakistanez au declarat separat că ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a solicitat Pakistanului să-și reia rolul de mediator în conflict. Ulterior, acesta a sosit la Islamabad pentru discuții suplimentare.

Efortul diplomatic a urmat unei alte nopți de atacuri americane asupra orașelor iraniene și de atacuri ale Gărzii Revoluționare Iraniene asupra obiectivelor militare americane din întreaga regiune. Comandamentul Central al SUA a declarat luni după-amiază, ora SUA, că a început o nouă rundă de atacuri asupra Iranului.

A zecea noapte consecutivă de lovituri americane

Armata americană a anunțat marți că a încheiat a zecea noapte consecutivă de bombardamente împotriva Republicii Islamice, în special împotriva centrelor de comandă militare și a țintelor maritime, „pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua să atace navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz”, notează AFP.

Președintele SUA Donald Trump, aflat sub o presiune politică tot mai mare pe plan intern din cauza creșterii prețurilor la benzină de când a început războiul și Iranul a închis efectiv vitala Strâmtoare Ormuz, a apărat ultimele atacuri asupra Iranului ca fiind un omagiu adus celor care și-au pierdut viața dintre militarii americani uciși în recentele atacuri iraniene.

Războiul a provocat moartea a mii de oameni, în special în Iran și Liban, o parte din teritoriul acestuia fiind ocupată de forțele israeliene în urma atacurilor asupra Israelului lansate de luptătorii Hezbollah, care au declarat că acționează în solidaritate cu Teheranul.

Președintele libanez Joseph Aoun urmează să se întâlnească marți cu Trump la Casa Albă pentru a prezenta un plan privind dezarmarea grupării Hezbollah, aliniată Iranului, și asigurarea retragerii forțelor israeliene.

Israelul mai are, de asemenea, forțe în Gaza, în urma celor doi ani de război declanșat de atacul grupării militante palestiniene Hamas asupra comunităților din sudul Israelului, din 7 octombrie 2023.

Atacuri iraniene în Golf

Iranul a atacat marți instalațiile americane de radar și de apărare antiaeriană din Golf, avertizând Washingtonul că vor urma atacuri „și mai puternice”, scrie AFP.

Gărzile Revoluției, armata ideologică a Iranului, au indicat că două petroliere au fost oprite în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce urmau o rută nerecunoscută de Teheran în largul Omanului, „după ce explozii au provocat incendii majore la bordul acestora”.

Agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a anunțat că o navă a fost lovită de un „proiectil neidentificat” la 8 mile marine (aproximativ 15 kilometri) nord-est de Limah, în Oman. Potrivit sursei citate, echipajul a părăsit nava.