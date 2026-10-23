Războiul dintre două clanuri de pe străzile Urziceniului se lasă cu condamnări pe viață și aproape 40 de persoane la închisoare

Tribunalul Ialomiţa a dispus condamnarea a 39 de inculpaţi implicaţi în încăierarea cu arme de foc de anul trecut între două clanuri la Urziceni, în urma căreia două persoane au murit după ce au fost împuşcate, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, din cei 40 de inculpaţi trimişi în judecată, 39 au primit condamnări, iar în cazul unui minor instanţa a aplicat o măsură educativă.

Bărbatul care le-a împuşcat pe cele două persoane a primit detenţie pe viaţă, iar alţi opt inculpaţi au primit pedepse de cel puţin 20 de ani de închisoare, cele mai mari fiind de 29 de ani şi 26 de ani de închisoare.

Potrivit rechizitoriilor trimise în instanţă, conflictul a avut la bază o stare tensionată mai veche între două familii din judeţele Prahova şi Ialomiţa. Deşi una dintre familii a propus o înţelegere, membrii celeilalte au refuzat şi s-au deplasat cu mai multe autoturisme la Urziceni, pentru a se confrunta cu familia adversă.

Ambele grupuri s-au înarmat dinainte cu arme de foc letale şi neletale, bâte, topoare, răngi, cuţite şi macete.

Război pe străzile orașului

Procurorii au reţinut că, la 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, cele două grupuri, însumând 40 de persoane, s-au confruntat pe străzile municipiului Urziceni, într-o formă de justiţie privată. În urma violenţelor, două persoane au decedat, iar alte şase au fost rănite, patru dintre ele prin împuşcare.

După confruntare, doi dintre inculpaţi au ascuns două dintre armele folosite.

Instanţa a reţinut că atât omorul, cât şi tentativele de omor au fost comise cu premeditare.

Pedepsele aplicate de instanţă:

* Grupul care s-a deplasat la Urziceni (19 inculpaţi).

Detenţie pe viaţă – inculpatul care a tras mai multe focuri de armă cu muniţie letală înspre grupul advers şi a provocat decesul a două persoane;

Între 19 ani şi 4 luni şi 29 de ani de închisoare – 18 inculpaţi care au săvârşit infracţiunile de complicitate la omor calificat şi complicitate la tentativă de omor calificat, prin aceea că au asigurat sprijin moral autorilor: l-au însoţit pe autorul omorului, iar prezenţa şi participarea lor la acţiunea violentă de grup i-au întărit hotărârea infracţională.

Doi dintre aceştia au fost condamnaţi şi ca autori ai unor tentative de omor calificat: unul a tras cu o armă cu alice asupra a două persoane, pe care le-a rănit, iar celălalt a lovit un bărbat în zona capului cu o macetă.

* Grupul advers (21 de inculpaţi).

Pedeapsă de 19 ani de închisoare – inculpatul care a tras mai multe focuri cu pistolul înspre celălalt grup, pentru tentativă de omor calificat, infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi sustragere de probe.

Între 11 ani şi 8 luni şi 14 ani şi 4 luni de închisoare – cinci inculpaţi care au săvârşit infracţiunea de complicitate la tentativă de omor calificat, prin aceea că i-au asigurat sprijin moral acestuia.

Între 4 ani şi 8 luni şi 6 ani şi 8 luni de închisoare – 14 inculpaţi majori, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare.

Măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 5 luni – inculpatul minor la data faptelor.

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Instanţa a dispus confiscarea armelor, a muniţiei şi a obiectelor folosite în conflict şi a menţinut măsurile preventive luate faţă de inculpaţi.

De asemenea, au fost menţinute măsurile asigurătorii dispuse de procurori în vederea reparării prejudiciului: indisponibilizarea bunurilor prezente şi viitoare ale inculpatului condamnat pentru omor şi ale celor 18 complici ai săi, până la concurenţa sumei de 13 milioane de euro, respectiv ale inculpatului care a tras cu pistolul şi ale celor cinci complici ai acestuia, până la concurenţa sumei de 1 milion de euro, sechestrul asupra a patru autoturisme folosite de inculpaţi şi poprirea conturilor bancare a 18 inculpaţi.

Acţiunea civilă a fost disjunsă şi va fi soluţionată într-un dosar separat.

Parchetul subliniază că, deşi a vizat 40 de inculpaţi cu multiple infracţiuni contra vieţii şi un probatoriu amplu, dosarul a fost soluţionat cu celeritate: urmărirea penală a fost finalizată în două luni de la data faptelor, iar sentinţa de primă instanţă a fost pronunţată la aproximativ un an şi şase luni de la trimiterea în judecată.