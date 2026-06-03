Războiul dintre SUA și Iran amenință 1,3 milioane de locuri de muncă în Europa, avertizează Comisia Europeană. Care este sectorul cel mai afectat

Industria auto europeană, împreună cu sectoarele construcțiilor, metalurgiei, chimiei și transporturilor pot pierde până la 1,3 milioane de locuri de muncă în acest an, ca urmare a creșterii prețurilor la energie provocate de conflictul dintre SUA și Iran, a declarat miercuri comisarul european pentru drepturi sociale și competențe, Roxana Mînzatu, potrivit Reuters.

„Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, până la 1,3 milioane de locuri de muncă sunt în pericol, în special în industriile cu un consum ridicat de energie”, a spus Mînzatu într-o conferință de presă.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, industria auto poate fi cea mai afectată, cu până la 600.000 de locuri de muncă pierdute.

În sectoarele construcțiilor, metalurgiei, chimiei și transporturilor, aproximativ 56.000 de locuri de muncă ar putea dispărea.

De asemenea, sunt considerate vulnerabile circa 85.000 de locuri de muncă din proiectele de producție a bateriilor și aproape 59.000 din industria panourilor solare.

Alte 4.500 de locuri de muncă din sectorul siderurgic ar putea fi afectate în contextul măsurilor de reducere a emisiilor de carbon.

Comisia Europeană avertizează și asupra impactului asupra populației: gospodăriile cu venituri reduse ar putea ajunge să cheltuiască cu 1,4% mai mult din venituri pentru combustibilul necesar transportului.

Sectorul manufacturier din Uniunea Europeană are aproximativ 30 de milioane de angajați, în timp ce sectorul serviciilor asigură aproape 87 de milioane de locuri de muncă.

FOTO: Marc Bruxelle | Dreamstime.com