„Războiul” transatlantic al motorinei: Americanii au dat un ultimatum Germaniei și Franței

Administrația Trump a cerut Germaniei și Franței să reducă stocurile de urgență de motorină pentru a contribui la scăderea prețurilor globale la combustibil, în caz contrar riscând o potențială interdicție a exporturilor de motorină din SUA, au dezvăluit pentru Reuters trei persoane apropiate discuțiilor.

Avertismentul marchează o intensificare a presiunii asupra Europei, în contextul în care președintele american ia în considerare o potențială interdicție a exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile la combustibil din SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Comisia Europeană, Germania, Franța, Italia, Irlanda și Marea Britanie au organizat joi o conferință telefonică pentru a discuta despre eventuala necesitate de a elibera stocurile de motorină, a declarat pentru Reuters un oficial al UE.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu SUA”

Administrația americană s-a arătat deosebit de supărată de Franța și Germania, despre care oficialii americani consideră că nu și-au respectat pe deplin angajamentele anterioare de a elibera stocurile de urgență de petrol și produse petroliere, a raportat anterior Reuters.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite, pe măsură ce urmărim multiple căi de a stimula oferta de produse rafinate și de a reduce costurile pentru consumatori”, a declarat pentru Reuters una dintre surse, un oficial american.

O a doua sursă, cu sediul într-o capitală europeană, a afirmat că SUA au solicitat UE să pună la dispoziție 120 de milioane de barili de motorină în următoarele șase luni.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat miercuri presei că administrația americană așteaptă în curând anunțuri din partea Europei cu privire la noi livrări de motorină.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși le restabilim, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, sunt multe întreruperi”, a spus el.

Macron va discuta cu liderii G7

Un oficial de la Palatul Élysée a declarat că președintele francez Emmanuel Macron și Trump nu au discutat această chestiune atunci când s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU de la New York, săptămâna trecută.

Cu toate acestea, oficialul a precizat că Macron va convoca o videoconferință a liderilor țărilor G7 pentru a aborda creșterea prețurilor la combustibili și disponibilitatea globală a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării rezervelor în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie.

Europa a devenit din ce în ce mai dependentă de combustibilul din SUA după ce a interzis importurile din Rusia ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina și după ce războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

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