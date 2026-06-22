Razii de amploare în Rusia, unde bărbații sunt duși cu forţa la sediile birourilor de informare-recrutare

Razii de amploare au loc în Penza, Rusia, unde bărbații sunt reţinuţi direct în stradă şi duși la birourile de informare-recrutare și forțați să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării, scrie publicația Meduza.

În oraşul Penza, birourile de informare-recrutare, împreună cu forțele ruse de securitate, efectuează razii de mare amploare. Aceste informaţii au devenit publice, după ce cetăţeana Natalia Solomina a postat pe reţeaua de socializare VKontakte o înregistrare video, în care apar mai multe femei, încercând să-i elibereze pe bărbații capturaţi şi reţinuţi într-un autobuz, păziți de un convoi de militari.

Publicaţia Mediazona a reușit să stabilească că videoclipul a fost filmat în apropierea birourilor de informare-recrutare din districtele Okteabrsk și Jeleznodorojnîi din oraș.

Din relatările mass-media și a canalelor Telegram despre proiectele pentru drepturile omului, reținerile au loc haotic, fiind arestaţi în principal cei care au primit anterior o citație, dar nu s-au prezentat niciodată la comisariatele militare, iar ulterior bărbații sunt ‘forţați să semneze un contract’. Există, de asemenea, probe care atestă acte de violențe comise împotriva celor reținuți, documentate de diverse surse, dar încă neconfirmate. Instituțiile mass-media locale nu au relatat evenimentele. După cum a menționat Important Stories, cititorii au comentat postările publicațiilor locale, exprimându-și indignarea față de tăcerea jurnaliștilor.

Vineri până la prânz, 19 iunie, Ministerul Afacerilor Interne din regiunea Penza a emis o declarație oficială, în care atestă că informațiile despre rețineri și constrângeri în masă privind semnarea contractelor ‘nu corespund realității’. Potrivit ministerului rus, poliția asistă Departamentul de investigații militare al Comitetului de Investigații în timpul raziilor programate pentru a-i găsi pe cei care au primit cetățenia rusă, dar nu s-au înscris pentru a efectua serviciul militar. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)