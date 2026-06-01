Jurnalistul Răzvan Dumitrescu pleacă de la Antena 3 CNN. Anunțul făcut în direct la TV

Răzvan Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România, a anunțat duminică seară, în cadrul emisiunii sale „Subiectiv” de la Antena 3 CNN, că se desparte de postul de televiziune după aproape 16 ani.

„Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și pentru încrederea pe care am simțit-o, în toți acești ani, din partea dumneavoastră. Astăzi nu a fost doar ultima ediție a emisiunii „Subiectiv”, ci, în același timp, și ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3 CNN”, a transmis jurnalistul Răzvan Dumitrescu, citat de DC News.

„Le mulțumesc colegilor din redacție și întregii echipe pentru toți acești ani minunați. Gând bun tuturor și mult succes în continuare! Rămân în presă și voi fi mereu alături de voi, dar într-un alt mod. Veți afla detalii în curând. Mulțumesc, Antena 3 CNN, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, dragi telespectatori și, desigur, mulțumesc, dragi invitați”, a încheiat Răzvan Dumitrescu.

Anterior, Dumitrescu publicase, pe pagina de Facebook a emisiunii „Subiectiv”, un mesaj în care a dat de înțeles că pleacă de la Antena 3, făcând referire la durata colaborării sale cu postul de televiziune.

Răzvan Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în anii ’90, la TV SOTI, unde a fost prezentator al știrilor de seară, alături de Andreea Esca. Ulterior, jurnalistul a lucrat la TVR, B1 TV și Realitatea TV, iar din vara lui 2010 și-a continuat activitatea la Antena 3, fiind o figură centrală a postului de televiziune.

La Antena 3 a realizat emisiunea „Subiectiv”, format de actualitate și dezbatere difuzat de luni până vineri în prime time, de la ora 20.00.

De asemenea, Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac au fondat DC News. La DC News, Dimitrescu realizează în fiecare săptămână emisiunea „Ce se întâmplă”, notează site-ul de știri DC News.