Reacția armatei ucrainene după raportul comandantului-șef al Rusiei: „Minciuni sfruntate”. Ce îi amintește Kievul generalului Gherasimov

Generalul Valeri Gherasimov, fotografiat în timpul vizitei pe care a efectuat-o pe front în data de 14 iunie, FOTO: Russian Defence Ministry / Zuma Press / Profimedia Images

După ce șeful forțelor ruse, Valeri Gherasimov, a prezentat sâmbătă un raport privind ofensiva de vară a Moscovei, armata ucraineană i-a transmis duminică dimineață cu un mesaj în care îi amintește că trupele de invazie din Ucraina „nu au obținut controlul deplin al niciunui oraș important”.

Reacția a venit după ce generalul Gehrasimov, șeful statului major general al armatei ruse, a declarat sâmbătă că forţele ruse sunt angrenate într-o ofensivă permanentă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina şi au „iniţiativa strategică”.

Armata ucraineană spune însă că raportul lui privind „rezultatele campaniei din primăvara-vara anului 2025” conține „încercări de a prezenta dorințele ca fiind realitate plus minciuni sfruntate”.

„După trei ani și jumătate de agresiune pe scară largă din partea Kremlinului, încă o ofensivă `sezonieră` a acestuia s-a încheiat cu aproape nimic. În ciuda declarațiilor lui Gerasimov, forțele ruse nu au obținut controlul deplin asupra niciunui oraș important. În schimb, de la începutul anului, în bătăliile inutile din regiunile Harkov, Luhansk și Donețk, Rusia a pierdut aproape 210.000 de soldați uciși și răniți, împreună cu 2.174 de vehicule blindate de luptă, 1.201 de tancuri, 7.303 de sisteme de artilerie și 157 de sisteme de lansare multiplă de rachete distruse sau avariate”, a transmis armata ucraineană într-o postare pe rețelele de socializare.

Aproape 300.000 de ruși ar fi fost uciși sau răniți anul acesta

„Afirmațiile false ale inamicului cu privire la așa-numitele „zone de securitate” din regiunile Sumy și Harkov nu sunt altceva decât încercări de a ascunde eșecurile operațiunilor care au dus la impasuri și la zeci de mii de victime.

Numai în acest an, în zona de responsabilitate a Grupului operațional „Kursk”, trupele noastre au eliminat 19 080 de combatanți inamici, iar peste 25 000 au fost răniți”, spun ucrainenii.

Potrivit armatei ucrainenilor, cifrele prezentate de Moscova cu privire la teritoriile și localitățile cucerite sunt mult exagerate.

„Singurul rezultat verificat 100% obținut de Rusia de la începutul anului 2025 este propriile pierderi – peste 291 000 de soldați uciși și răniți. Decorarea în masă a 120.000 de militari ruși nu face decât să sublinieze amploarea acestor pierderi”, se spune în mesaj

Distrugerea producției de rachete, „o altă iluzie propagandistică”

Un alt punct din se referă la o expresie obișnuită din comunicatele ministerului apărării de la Moscova privind „loviturile de precizie exclusiv împotriva țintelor militare” din Ucraina.

„Mii de civili ucraineni cunosc prețul real al acestor laude, pierzându-și în fiecare zi casele, rudele și persoanele dragi. Oriunde cade o rachetă rusă Iskander, se declară un așa-numit „post de comandă” sau „bază de mercenari străini”. Consecința încălcărilor constante ale dreptului internațional umanitar de către Rusia este pierderea de vieți omenești. Un exemplu: atacul nediscriminatoriu asupra Kievului din 28 august a ucis 25 de civili, dintre care patru copii”, a acuzat armata ucraineană.

Potrivit acesteia, și narațiunea despre „distrugerea industriei de rachete a Ucrainei” este o altă iluzie propagandistică: „Atacurile regulate și precise ale Ucrainei împotriva instalațiilor militare din interiorul Rusiei sunt cea mai bună dezmințire a acestor invenții ale Kremlinului.”

„Raportul final al generalului Gerasimov este un exemplu clasic de minciuni și aroganță din partea Kremlinului”, a mai spus armata ucraineană.

