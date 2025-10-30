Reacția Distrigaz după ce au fost reținute primele persoane în dosarul exploziei din blocul din Rahova: Avem încredere în statul de drept

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Compania Distrigaz Sud Rețele afirmă, printr-un comunicat, că își va asuma „întreaga responsabilitate”, dacă vor fi „identificate și demonstrate deficiențe”, în urma anchetei procurorilor în cazul exploziei din Rahova, în urma căreia au murit trei persoane. Compania mai arată că își exprimă „deplina solidaritate cu toți angajații Distrigaz Sud Rețele implicați în anchetă”.

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri seară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în urma percheziţiilor care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din blocul de pe strada Vicina din cartierul bucureștean Rahova, afirmă surse judiciare citate de Euronews România, G4Media.ro și de agenția de presă News.ro.

Conform acestor surse din rândul anchetatorilor, un angajat al companiei Distrigaz și doi de la o firmă privată (Amproperty Construct SRL din Bucureşti) au fost reținuți pentru 24 de de ore. Despre cei din urmă, anchetatorii suspectează că aceștia au efectuat verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

Distrigaz: Ne vom asuma întreaga responsabilitate dacă vor fi găsite deficiențe

Potrivit Distrigaz, „experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum

a fost arătat în spațiul public”.

„În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, se mai arată în comunicatul Distrigaz.



„Reafirmăm că am acționat și acționăm în conformitate cu normele legale și cu obligațiile de siguranță care reglementează activitatea noastră”.



„Avem încredere în statul de drept și în capacitatea justiției de a desfășura o anchetă riguroasă, imparțială și aprofundată, care să stabilească responsabilitățile pe baza faptelor și a legislației aplicabile”, mai precizează compania.



„În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele și apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acțiunilor noastre. Dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe, ne vom asuma întreaga responsabilitate”, susține Distrigaz.

„De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toți angajații Distrigaz Sud Rețele implicați în anchetă. Angajamentul nostru față de siguranța persoanelor și a bunurilor rămâne absolut”, a mai menționat compania.

Șeful polițiștilor care investighează cazul a spus că a fost stabilit epicentrul exploziei și traseul gazelor, iar acum anchetatorii așteaptă raportul Insemex pentru a trage primele concluzii.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.