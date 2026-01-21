Reacția imediată a bursei americane, după anunțul lui Trump despre viitorul acord care vizează Groenlanda și întreaga regiune arctică

Bursa americană şi-a revenit puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că renunţă la noile tarife vamale cu care a amenințat statele europene și a evocat „un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda şi regiunea arctică, informează Reuters.

Indicele Dow Jones Industrial Average a sărit cu 650 de puncte, echivalentul a 1,3%.

Incicele S&P 500 a urcat cu 1,2%, iar Nasdaq Composite cu 1,3%, investitorii revenind rapid pe acţiunile de creştere după turbulenţele provocate marţi de ameninţările în privința taxelor vamale.

Trump a scris miercuri seară, într-un anunț publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, că, „în urma unei întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a ajuns la „un cadru al unui viitor acord cu privire la Groenlanda şi întreaga regiune arctică”.

„Pe baza acestei înţelegeri, nu voi impune tarifele programate să intre în vigoare la 1 februarie”, a precizat liderul de la Casa Albă.

Decizia a inversat brusc episodul de marţi cunoscut drept „sell America”, când dolarul s-a depreciat, randamentele obligaţiunilor au explodat, iar aurul a atins noi maxime.

După anunţul lui Trump, titlurile de Trezorerie s-au întărit, randamentele au coborât, iar indicele dolarului a revenit în teritoriu pozitiv, potrivit News.ro.

„Până la urmă, administraţia a văzut clar impactul negativ din piaţă”, a spus Tom Garretson, strateg la RBC Wealth Management, adăugând că investitorii se bazează pe ideea că „dacă tarifele merg prea departe, Casa Albă va da înapoi”.

Acţiunile marilor companii din domeniul tehnologiei, în special Nvidia şi AMD, au condus creşterea sesiunii, investitorii revenind la titlurile lor favorite după ce se protejaseră la începutul săptămânii.

Trump a anunţat mai devreme în cursul zilei, în discursul ținut de la Davos, că va cere Congresului implementarea plafonului de 10% pentru dobânzile la cardurile de credit, o iniţiativă fără sprijin clar în rândul parlamentarilor americani. Declaraţia a ridicat acţiunile bancare: Citigroup şi Capital One au crescut cu aproximativ 1%.

Deşi preşedintele american afirmase, în timpul discursului său, că nu va recurge la o acţiune militară pentru a obţine Groenlanda, tensiunile au rămas ridicate.

Mai devreme, miercuri, eurodeputaţii au suspendat acordul comercial UE–SUA negociat în iulie, în contextul escaladării disputelor tarifare.

La finalul săptămânii trecute, Trump ameninţase că opt state NATO vor fi vizate de tarife suplimentare de 10%, începând de la 1 februarie, și că acestea vor urca la 25% în iunie, până când Washingtonul obţine un acord privind achiziţia Groenlandei.

Trump a catalogat potenţialul acord, în mesaju său de pe Truth Social, drept o soluție „excelentă pentru Statele Unite şi toate naţiunile NATO”.

Marţi, toţi cei trei mari indici americani au înregistrat cele mai slabe evoluţii din 10 octombrie 2025 încoace, pe fondul ameninţărilor tarifare şi a refuzului iniţial al preşedintelui de a exclude folosirea forţei. Corecţia a împins indicii S&P 500 şi Nasdaq pe minus în anul 2026.

La Washington, tensiunile politice au continuat. În timpul audierilor la Curtea Supremă privind autoritatea preşedintelui de a o demite pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, judecătorul Brett Kavanaugh a avertizat că teoria avansată de avocaţii administraţiei repulicane „ar slăbi, dacă nu cumva chiar ar distruge” independenţa Rezervei Federale (Fed).

Trezorierul SUA, Scott Bessent, prezent la Davos, a declarat însă că administraţia de la Washington „nu este îngrijorată” de vânzările puternice din sesiunea precedentă.