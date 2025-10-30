Reacția Kremlinului după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare americane: „Până acum, nu știam că cineva efectua teste”

Kremlinul a reacționat joi cu prudență la declarațiile președintelui Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia „nu a efectuat teste nucleare”, dar că Moscova va urma exemplul Washingtonului dacă acesta o va face, scrie Reuters.

Trump a ordonat joi armatei americane să reia „imediat” testele cu arme nucleare după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de începerea întâlnirii cu președintele chinez Xi Jinping.

Anunțul surprinzător al lui Trump

Trump a afirmat că, din cauza „programelor de teste ale altor țări”, Statele Unite vor începe și ele testele „pe picior de egalitate”.

„Având în vedere programele de testare ale altor țări, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate. Acest proces va începe imediat”, a scris Trump, într-un mesaj surprinzător publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, în timp ce se afla la bordul elicopterului Marine One, în drum spre Busan, Coreea de Sud, pentru o sesiune de negocieri comerciale cu Xi.

„Rusia este pe locul al doilea, iar China departe pe locul al treilea, dar va ajunge la egalitate în termen de 5 ani”, a afirmat președintele american.

Decizia lui Trump de a relua testele cu arme nucleare vine în urma unei expansiuni rapide a stocului nuclear al Chinei în ultimii ani și a fost luată imediat după ce Rusia a anunțat ceea ce a numit un test reușit al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară și capacitate nucleară, precum și al unei torpile cu propulsie nucleară.

O nouă cursă a înarmării nucleare? Răspuns prudent

„Președintele Trump a menționat în declarația lui că alte țări sunt angajate în testarea armelor nucleare. Până acum, nu știam că cineva efectua teste”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a precizat că Moscova nu a primit nicio notificare prealabilă din partea Statelor Unite cu privire la o schimbare a poziției Washingtonului privind testele nucleare.

Întrebat dacă Kremlinul consideră că anunțul lui Trump a declanșat o nouă cursă a înarmării nucleare, Peskov a răspuns: „Nu chiar”.

Peskov a subliniat că testarea de către Rusia a rachetei de croazieră Burevestnik (supranumită „Cernobîlul zburător”) pe 21 octombrie și a super-torpilei nucleare Poseidon pe 28 octombrie „nu au fost în niciun caz teste cu arme nucleare”.

Președintele rus Vladimir Putin, care comandă cel mai mare arsenal nuclear din lume, a afirmat în repetate rânduri că, dacă vreo țară testează o armă nucleară, atunci și Rusia va face același lucru.

„Aș dori să reamintesc declarația președintelui Putin, care a fost repetată de multe ori: dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acționa în consecință”, a spus Peskov.

Rusia post-sovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, Statele Unite în 1992, iar China în 1996.