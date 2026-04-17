Reacția lui Bolojan la criticile PSD privind vânzarea unor pachete minoritare din companiile de stat: E trecut în programul de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, că vânzarea unor pachete minoritare la companiile de stat este o măsură trecută în programul de guvernare, care a fost discutată în ultimele luni cu reprezentanții tuturor partidelor.

Precizările vin după ce PSD a criticat dur joi anunțul făcut de vicepremierul Oana Gheorghiu privind intenția Guvernului de a lista la bursă companii de stat, iar Sorin Grindeanu a anunțat astăzi că PSD va depune un proiect de lege în Parlament prin care să se interzică pentru doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri, într-un interviu la Radio România Actualități, despre criticile vehemente venite de la o parte din PSD în urma anunțului făcut joi de vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la intenția Guvernului de a vinde pe bursă o parte din acțiunile unor companii de stat.

Măsura a fost sau nu discutată cu reprezentanții PSD din Guvern sau din Coaliție?

„Aș vrea să fac precizarea că este vorba vânzarea unor pachete minoritare în așa fel încât statul să rămână în continuare acționar majoritar, pentru ca unele din aceste companii sunt de tip strategic și este nevoie de această majoritate. Ce rezolvă practic vânzarea de acțiuni? Noi avem o piață de capital destul de restrânsă. Suntem o piață de tip emergent și pentru a dezvolta piața de capital, aceste acțiuni ar putea fi cumpărate din banii din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiții”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că implicarea mediului privat într-o pondere mai mare va fi un câștig pe mai multe planuri.

„Companiile vor fi administrate mai bine, pentru că fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranță n-o să vrea să-și piardă banii, pentru că răspund pentru asta. Nu e ca la stat unde uneori nu răspunzi de nimic. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru piețele financiare, pentru bugetul de stat și per ansamblu”, a precizat premierul.

Acesta a răspuns apoi și criticilor PSD.

„Toată această discuție legată de vânzarea de pachete ține pe de o parte de programul de guvernare, e trecut în programul de guvernare, și ține de discuțiile pe care le-am avut pe parcursul acestor luni. Inclusiv raportul pe care l-a prezentat dna vicepremier a fost discutat în grupuri de lucru cu reprezentanții tuturor partidelor și a fost o informare în ședința de guvern, iar la întrebarea dacă sunt obiecții sau rezerve, nu a fost nicio rezervă și a fost aprobat în ultima ședință de guvern”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ce scrie în programul de guvernare

În Programul de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități pentru perioada 2025-2028 este prevăzut la capitolul „Guvernanța corporativă în companiile de stat”: „listarea la bursă a unor pachete minoritare, fără cedarea poziției majoritare a statului pentru companii publice”.

Grindeanu anunță un proiect de lege care să interzică vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că i-a cerut senatorului Daniel Zamfir să inițieze în Parlament un proiect de lege prin care să interzică pe o perioadă de doi ani vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile.

Potrivit proiectului de lege obținut de HotNews, „se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută”.

De la această prevedere sunt excluse „companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.”

Planurile Guvernului

Anunțul vine la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare.

Într-o postare făcută joi seară pe Facebook, premierul Bolojan spunea că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

„Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral”, explică premierul, precizând că printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile.