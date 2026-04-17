Grindeanu anunță un proiect de lege care să interzică vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile, la doar o zi după ce Bolojan și-a anunțat planurile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, că i-a cerut senatorului Daniel Zamfir să inițieze în Parlament un proiect de lege prin care să interzică pe o perioadă de doi ani vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile.

Potrivit proiectului de lege obținut de HotNews, „se interzice, până la data de 31 decembrie 2027,

înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută”.

De la această prevedere sunt excluse „companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.”

Planurile Guvernului

Anunțul vine la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o „listă exploratorie” cu câteva companii care se pot califica pentru listarea pe Bursa de Valori București (BVB), cu pachete minoritare.

Într-o postare făcută joi seară pe Facebook, premierul Bolojan spunea că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

„Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral”, explică premierul, precizând că printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile.

Vineri, într-o conferință de presă susținută la Sighetu Marmației, Sorin Grindeanu a cerut să fie interzisă prin lege vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincție între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (…) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile”, a afirmat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

Cum motiva Bolojan planurile sale

„Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a afirmat Bolojan pe Facebook.

El a explicat că este doar un prim pas, iar în 30 de zile va fi lansat un nou val de evaluări, pe baza unor criterii legate de importanţa strategică şi situaţia financiară a companiilor.

„România nu îşi mai permite risipa şi blocajele de până acum. Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie şi în bugetul public, în beneficiul României şi al oamenilor”, afirmă Bolojan.

Într-o reacție pe Facebook, senatorul Daniel Zamfir acuza că„planul lui Bolojan” este să devalorizeze public economia ca să vândă companiile de stat.

HotNews a relatat că autoritățile analizează de câțiva ani posibilitatea listării unor companii, aceasta fiind chiar și un jalon PNRR. Acest jalon prevede listarea sau restructurarea a trei companii până în august 2026.