Reacția lui Ciolacu după ce Toma a renunțat la funcțiile din partid: „Nu mă interesează” / Ce a spus președintele PSD Buzău

„Nu ştiu de ce şi nu mă interesează”, a declarat marți presedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, după ce primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, şi-a anunţat demisia din funcţiile de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD.

Reacția a venit după ce Constantin Toma a criticat „atitudinea ostilă” a conducerii locale a PSD față de el, spunând că nu se mai regăsește în posturile de conducere din care a demisionat.

”Nu ştiu cum, nu ştiu de ce şi nu mă interesează. Eu nu am funcţii politice în partid, sunt doar preşedinte de Consiliu Judeţean. Întrebaţi-l pe preşedintele PSD Buzău Romeo Lungu”, a declarat fostul premier Marcel Ciolacu pentru News.ro.

Romeo Lungu a reacționat spunând că decizia era previzibilă, având în vedere poziţiile exprimate de Constantin Toma în ultimul an.

Liderul PSD Buzău: „Era firesc”

”Era firesc. Am aflat de la colegii mei din sediul judeţean că a depus o demisie scrisă din funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale şi din cea de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene. Era firesc pentru că, în urma declaraţiilor din ultimul an de zile, nu se mai regăsea în acest partid”, a declarat Lungu, potrivit sursei citate.

Mai mult, liderul PSD Buzău consideră că, dacă nu se mai identifică cu actuala conducere a partidului, Constantin Toma ar trebui să renunţe inclusiv la calitatea de membru PSD.

”Cred că este firesc să facă, dacă tot nu se regăseşte în Partidul Social Democrat sub această conducere, să-şi dea demisia şi din funcţia de membru”, a afirmat deputatul social-democrat.

În acelaşi timp, Romeo Lungu a respins ideea că votul unor consilieri locali PSD împotriva unor proiecte ale primarului reprezintă un act de indisciplină, subliniind că aleşii locali au responsabilitatea de a analiza fiecare proiect înainte de a-l aproba.

„Probabil va exista o conducere interimară”

Potrivit lui Lungu, nemulţumirea lui Constantin Toma ar fi fost generată de faptul că o parte dintre consilierii PSD au susţinut un amendament prin care a fost amânată dezbaterea unui proiect privind modernizarea unor străzi.

”Consilierii locali răspund personal în faţa buzoienilor pentru ceea ce votează în Consiliul Local şi nu sunt nişte simple marionete pentru a vota un proiect sau altul. Este important ca proiectele să fie discutate şi să existe consultări înainte de a fi supuse la vot”, a declarat liderul PSD Buzău.

Romeo Lungu a mai susţinut că, în urmă cu câteva luni, Constantin Toma şi-ar fi asumat că va consulta mai des conducerea partidului şi consilierii locali PSD înainte de şedinţele Consiliului Local, lucru care, în opinia sa, nu s-ar fi întâmplat.

În ceea ce priveşte viitorul organizaţiei municipale, preşedintele PSD Buzău a anunţat că în această săptămână va avea loc o întâlnire a conducerii locale pentru stabilirea paşilor următori.

”O să avem o întâlnire în cursul acestei săptămâni cu Biroul Organizaţiei Municipale şi vom lua o hotărâre acolo. Probabil va exista o conducere interimară până la alegerea noii conduceri”, a precizat Romeo Lungu.

De ce a spus Toma că și-a dat demisia

„Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD”, a anunțat marți Constantin Toma, pe pagina sa de Facebook.

Primarul Buzăului spune că în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, „o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, menționează Constantin Toma.