Dominic Fritz, în prima reacție, anunţă că va contesta la CEDO decizia ÎCCJ, care îi interzice candidatura până în 2030

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat joi că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție care menține raportul ANI privind conflictul de interese.

Anunțul a fost făcut după ce ÎCCJ a stabilit definitiv că primarul Timișoarei s-a aflat în conflict de interese, menținând astfel raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate în iulie 2024.

„Dominic Fritz anunță că își va continua activitatea politică și administrativă. El va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei, obținut în urma alegerilor locale din 2024, și va utiliza toate căile legale pentru a-și apăra drepturile”, a transmis partidul.

Fritz: Interdicția produce efecte în perioada alegerilor din 2028 și 2030

Potrivit unui comunicat de presă al USR, decizia instanței supreme „are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv”.

„Sancțiunea este una administrativă, nu reprezintă o condamnare penală și nici nu conduce la pierderea mandatului de primar al Timișoarei, cum a fost fals speculată în presă”, susține USR.

Formațiunea afirmă că lui Fritz i se impută faptul că a semnat, în a doua zi de mandat, „dublura unui referat deja semnat de predecesor” și susține că semnătura respectivă nu a avut valoare juridică.

USR mai afirmă că ANI nu a constatat conflicte de interese în alte cazuri și invocă situațiile primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, și ale premierului desemnat Adrian Veștea.

„De asemenea, sancțiunea de astăzi survine într-un context care ridică semne de întrebare asupra imparțialității ei, după ani în care USR a susținut eliminarea pensiilor speciale, inclusiv pentru magistrați, și după poziționări politice care au afectat interesele sistemului politic tradițional”, mai susține USR.

„Fiecare dintre aceste elemente, luate separat, ar putea fi considerate coincidențe. Împreună, însă, ridică semne de întrebare cu privire la motivația și momentul acestei decizii”, a declarat Dominic Fritz. „Președintele USR subliniază că interdicția produce efecte exact în perioada alegerilor din 2028 și 2030 și amintește că și în trecut candidaturile sale au fost contestate prin diverse proceduri administrative și juridice”, se mai arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, Dominic Fritz își va continua activitatea politică și administrativă, își va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei și va utiliza toate căile legale pentru a-și apăra drepturile.

Totodată, președintele USR va solicita un vot de încredere atât în Biroul Național al partidului, cât și la Congresul programat în luna octombrie.

„Drumul nostru nu se oprește la o sentință pe care o consider nedreaptă. Viitorul se decide prin votul cetățenilor și prin încrederea oamenilor pentru care muncim în fiecare zi”, a mai transmis președintele USR.

ÎCCJ a stabilit joi că primarul Timișoarei, președinte al USR, este în conflict de interes, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate. Decizia instanței supreme menține hotărârea inițială a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie și este definitivă.

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ.

Inspectorii de integritate au acuzat că în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală.

Înalta Curte afirmă, într-un comunicat de presă, că Dominic Fritz „a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului Timișoara”.

„Situația de fapt în care s-a aflat domnul Fritz corespunde elementelor pe care legislația și jurisprudența le identifică drept relevante în materia conflictului de interese: existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice”, conform comunicatului.

Instanța spune că „dispozițiile legale instituie obligația de abținere atunci când alesul local se află într-o situație de conflict de interese”.