Reacția lui Donald Trump după moartea lui Chuck Norris: „Nu ai vrea să te bați cu el”

Președintele american Donald Trump a deplâns vineri moartea actorului și expertului în arte marțiale Chuck Norris, un susținător al republicanului, pe care și l-a amintit drept un „tip dur”, informează EFE, conform Agerpres.

„Chuck Norris a fost un tip grozav. Un tip dur și un mare fan de-al meu. Nu ai vrea să te bați cu el”, a declarat Trump după ce a aflat de moartea actorului de la jurnaliști, în grădina Casei Albe.

Președintele american le-a cerut reporterilor să transmită din partea lui condoleanțe familiei actorului.

Norris a murit joi dimineață, la vârsta de 86 de ani, după o urgență medicală.

Actorul american a jucat în zeci de filme în care portretizează eroi justițiari singuratici și tăcuți, soldați, oameni ai legii, veterani americani care au capturat criminali, au eliberat prizonieri de război, au salvat ostatici și s-au luptat cu teroriștii.

Revista Time l-a descris ca fiind „durul suprem”.

Rolurile care l-au consacrat

Imaginea sa de macho l-a transformat într-un succes la box office și pe micul ecran. Cu loviturile sale circulare de picior, s-a duelat pe marile ecrane cu o altă legendă a artelor marțiale, Bruce Lee, în decorul Colosseumului din Roma, în filmul său de debut din 1972, „The Way of the Dragon”.

Alături de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger și Bruce Willis, a contribuit la înfrângerea personajului negativ interpretat de Jean-Claude Van Damme în blockbusterul din 2012 „The Expendables 2”.

Din 1993 până în 2001, l-a interpretat pe sergentul Cordell Walker, un reprezentant al legii, fost pușcaș marin și expert în arte marțiale, în „Walker, Texas Ranger”.

Serialul a avut un succes mondial și, în cele din urmă, l-a transformat pe Norris într-un fenomen viral datorită popularelor „Chuck Norris Facts”, glume care i-au exagerat abilitățile până la absurd, cum ar fi „Chuck Norris nu face flotări, ci împinge Pământul în jos”.

Actorul era cunoscut drept susținător al Partidului Republican și și-a exprimat public sprijinul pentru diverse figuri conservatoare de-a lungul anilor, între care pentru Ronald Reagan și Donald Trump.